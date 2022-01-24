سكرتير محافظة قنا: تنفيذ 724 مشروعا ضمن حياة كريمة

قال المهندس نبيل الطيبي، السكرتير العام لمحافظة قنا، إن مبادرات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير وتنمية القرى بدأت عام 2017 كمرحلة أولى؛ وكان نصيب محافظة قنا من تلك المبادرات استفادة 32 قرية ومنها مبادرة "حياة كريمة".

وأضاف أنه بحلول عام 2020 تم طرح مبادرة تطوير الريف المصرى والتي يستفيد منها 58% من الشعب المصري، بجانب توفير الأراضي لجميع المشروعات على مستوى الريف المصري.

وأشار السكرتير العام لمحافظة قنا، خلال لقاء خاص عبر فضائية "اكسترا نيوز"، إلى أنه يوجد بقنا 5 مراكز تضم 19 وحدة قروية بـ87 قرية، تشمل 724 مشروعا ضمن مبادرة تطوير الريف المصرى، بتكلفة تخطت 15 مليون جنيه وتم تنفيذ أكثر من 104 مشروع وإنهاء 70% من المشروعات المتبقية.

وأكد "الطيبي"، أن المحافظة واجهت تحديات عدة لتنفيذ تلك المشاريع وكان أصعبها توفير الأراضي، موجهاً الشكر لمحافظة قنا ومواطنيها لمشاركتهم في التبرعات ببعض الأماكن.

ونوه إلى أنه إذا تم إضافة مشروعات الري وهيئة الأبنية التعليمية سيصبح لدينا 845 مشروعا داخل المحافظة، حيث تنفذ تلك المبادرات بقيادة اللواء "أشرف الداودى" محافظ قنا.

وأشار نبيل الطيبي، إلى أن القري لم تعد كما كانت في ظل التطورات التي تشهدها من طرق وتبطين ترع وتوصيل مياه للأراضي الزراعية؛ والمدارس و الصرف الصحي ومياه الشرب وغيرها.

وأكد أن أبناء القري يعملون بتلك المبادرات مما قلل من نسب البطالة بالمحافظة، نظرا لاستيعاب عدد كبير من الشباب في المناطق الصناعية ومنها مصنع السكر، والمنطقتين الصناعيتين؛ بجانب خفض أعداد التلاميذ في الفصل الواحد داخل المدارس.

