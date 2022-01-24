كاد أن يختنق.. إنقاذ رضيع علق في المرحاض

أحيانا يدفع الفضول، الأطفال لإلقاء أنفسهم في التهلكة والكوارث بسبب صغر سنهم وعدم قدرتهم على التمييز بين المثير والخطير، فان الحوادث التي يتعرض لها الأطفال في عمرهم الصغير حينما يبدأوا اكتشاف ما حولهم تدفع ثمنه الأمهات.

وفقا لما ورد في صحيفة "ديلي ستار"، البريطانية، فإن سيدة بريطانية قامت بالإتصال بالشرطة البريطانية، لإنقاذ طفلها الذي علق في المرحاض وعلقت رأسه في المكان المخصص للجلوس في المرحاض نفسع وانزلق الطفل إلى الأسفل .



تحركت قوات الإنقاذ بعد طلب السيدة العاجل ووصلوا إلى المبنى الذي تقع في الشقة السكنية التي طلبت الإنقاذ ووصفت ما حدث لهم وحاولوا التعامل مع الأمر.

تمكن رجال الإنقاذ من إنقاذ الطفل الرضيع، وإخراجه من المكان الذي علق به، بعد أن كاد أن يختنق، ولكن تمكنوا من إخراجه سليما وتوصيله لوالدته.

وأكدت الأم أن الطفل بخير ولكن أصيب بكدمات بسيطة يمكن علاجها بالإسعافات الأولية ونصحت الأمهات بتوخي الحذر وتتبع الأطفال الصغيرة خاصة بعد تعليمهم المشي.

