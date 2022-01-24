ألمانيا.. جرحى في إطلاق نار داخل جامعة وانتحار المنفذ

قالت الشرطة الألمانية، اليوم الإثنين، إن إطلاق نار في قاعة محاضرات، أدى إلى سقوط جرحى، ومقتل المنفذ.

وسقط عدد غير معروف من الجرحى جراء إطلاق النار، الذي وقع في جامعة هايدلبرج بولاية بادن فورتمبيرج الألمانية.

ووفق الشرطة، أطلق رجل النار في قاعة محاضرات في جامعة هايدلبرج، ما أدى لإصابة عدة أشخاص، ثم صوب البندقية على نفسه ومات منتحرا.

وأكدت شرطة مدينة مانهايم أن الحادث وقع فى حوالى الساعة 1:50 ظهرا بالتوقيت المحلي، لافتة إلى أنها تجري عملية واسعة النطاق في الموقع.

وقالت الشرطة على تويتر: "الجاني أصاب عدة أشخاص في قاعة محاضرات بسلاح ناري. الجاني نفسه مات".

وتابعت: "تم تطويق مسرح الجريمة في منطقة نوينهايمر فيلد، حيث تقع بشكل رئيسي كليات العلوم الطبيعية وأجزاء من المستشفى الجامعي لجامعة هايدلبرج. الشرطة لا تزال في الموقع مع القوات الخاصة".

فيما قالت صحيفة "بيلد" نقلا عن مصادر أمنية إن الجاني قتل نفسه بعد إطلاقه النار في القاعة.

