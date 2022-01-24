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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حياة أسمهان وفريد الأطرش بالنشاط السينمائي لمعرض الكتاب

صدى البلد

ضمن فعاليات النشاط السينمائى بالدورة 53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، يعرض الفيلم التسجيلى "لحن لم يتم" والفيلم التسجيلي "حكاية العمر كله"، من إخراج الفنان عادل السيد رئيس جمعية محبى الموسيقار فريد الأطرش، بقاعة السينما بالمعرض يومى 1 و7 فبراير المقبل.

 

يعرض فيلم "لحن لم يتم" فى السادسة من مساء الأول من فبراير المقبل، يعقبه ندوة لمناقشة الفيلم الذى يتحدث عن حياة الأميرة أسمهان الفنية وكيف تمكنت بصوتها الكروانى أن تحتل مكانة كبيرة فى قلوب العالم العربى، يديرها الملحن وأستاذ الموسيقي حسن زكي .

 

أما فيلم " حكاية العمر كله" فيعرض فى السادسة من مساء يوم 7 فبراير المقبل، وهو يروى أهم المحطات الفنية فى حياة الموسيقار فريد الأطرش، إلى جانب تضمنه لبعض اللقاءات بصوت ملك العود، وعقب العرض تقام ندوة لمناقشة الفيلم والتحدث عن أهم أعمال الموسيقار العالمى فريد الأطرش، يديرها الناقد أحمد سعد الدين . 

 

يذكر أن نشاط السينما بالمعرض مخصص لعرض الأفلام السينمائية والتسجيلية ومناقشتها في ندوات عامة من خلال أساتذة ومتخصصين فى المجال، تحت إشراف الأستاذة أمل أبو شادى، وتقدم الأنشطة مجانى لرواد المعرض ومحبي السينما، والدعوة عامة للجميع .

افتتاح الدورة:

يشار إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، يفتتح الدورة 53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، والتى تأتي تحت شعار "هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل"، وتُقام في الفترة من 26 يناير حتى 7 فبراير المقبل، بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية، وتحل عليها دولة اليونان ضيف شرف، واختارت الكاتب يحيى حقّي شخصية المعرض، والكاتب عبد التّواب يوسف شخصية معرض كتاب الأطفال .

فريد الاطرش الموسيقار فريد الأطرش عادل السيد معرض القاهرة الدولي للكتاب فعاليات النشاط السينمائى لحن لم يتم

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