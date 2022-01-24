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رياضة

الشباب والرياضة تطلق فعاليات الملتقى الأول للمنسقين الإعلاميين ...غدًا

صدى البلد

تطلق وزارة الشباب والرياضة ، غدًا الثلاثاء ، فعاليات الملتقى الأول للمنسيقين الإعلاميين على مستوى مديريات الشباب والرياضة، بمشاركة 60 منسقًا إعلاميًا، من كافة محافظات الجمهورية، خلال الفترة من 25 لــ 29 يناير الجاري ،بمركز تدريب الفرق القومية بالمعادي، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي _وزير الشباب والرياضة.

أكد الدكتور أشرف صبحي _وزير الشباب والرياضة " أن الملتقي يهدف إلي توحيد الرسالة الإعلامية ومضمونها لوزارة الشباب والرياضة والهيئات والمنشأت التابعة، ومواكبة أحدث التقنيات بما يحقق التحول الرقمي التي تعيشه مصر حاليا، لافتا الي ان الملتقي يأتي في ضوء السياسة الإعلامية للحكومة المصرية، وتماشيًا مع رؤية مصر 2030، في ظل إهتمام القيادة السياسية بتطوير وتنمية القدرات المهارية والإبداعية،  لدي العاملين في الدولة نحو بناء الجمهورية الجديدة.

وأشار «صبحي» : أن الملتقي يحمل عددًا من المحاور الرئيسية الهامة منها " السياسات الإعلامية في ضوء إستراتيجية بناء الإنسان وفقا لرؤية مصر 2030،  تطبيقات صحافة الفيديو، وصحافة الموبايل، الاعلام الإلكتروني، كيفية التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي، الترويج والتسويق الإعلامي، المراسم والبروتوكولات، تنظيم المؤتمرات الصحفية، تحليل المضمون وقياس الرأي العام، والرصد والمتابعة الاعلامية.

وتأتي فكرة  الملتقي الأول للمنسقيين الإعلاميين، بشكل عام لصقل مهاراتهم واطلاعهم على كل جديد في عالم الصحافة والإعلام، في سياق النهج الجديد للوزارة نحو استراتيجية التحول الرقمي، بالعمل علي تطوير السياسة الإعلامية وفتح قنوات التواصل مع وسائل الإعلام باختلاف أدواتها، وتفعيل الجانب الإعلامي بالعديد من الفعاليات ذات العلاقة، للاستفادة من الأطروحات التي من شأنها أن تزيد من المكتسبات في هذا الإطار الإعلامي الذي يمثل شريانًا حيويًّا لتحقيق النجاح المنشود.

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