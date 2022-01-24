لخطباء المكافأة .. الأوقاف تعلن عن بشرى للراغبين في العمل بمدن القناة

أعلنت وزارة الأوقاف، اليوم، عن أسماء خطباء المكافأة على بند التحسين ، الذين أبدوا رغبتهم عبر الموقع الرسمي للوزارة في التحويل إلى نظام الأجر مقابل عمل بإحدى مدن القناة (السويس والإسماعيلية وبورسعيد) وعليهم الحضور إلى مقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بجاردن سيتي، في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا، وذلك وفق الجدول التالي:



السبت 29 يناير 2022



1. إبراهيم أكرم أحمد الدسوقي الدقهلية

2. إبراهيم حسين حسين إبراهيم السنهوتي الدقهلية

3. إبراهيم مصطفى إبراهيم عبد الله الدقهلية

4. إسلام محمد محمد البيلي الدقهلية

5. أحمد جمال الدين محمد حماد شحاتة الدقهلية

6. أحمد رجب محمد رجب الدقهلية

7. أحمد رمزي عبد الرحمن عوض النجار الدقهلية

8. أحمد سمير رشدي محمد علي الدقهلية

9. أحمد محمد عطية محمد أحمد الدقهلية

10. عبد الغني محمد أحمد العوامي الدقهلية

11. على محمود سرور على إبراهيم الدقهلية

12. محمد إبراهيم حسن إبراهيم الدقهلية

13. محمد أحمد زكي حسن القصبي شريف الدقهلية

14. محمد رمضان عبد اللطيف نبهان إبراهيم الدقهلية

15. محمد عبد اللطيف محمد عبد اللطيف الدقهلية

16. مصطفى فايق السيد عبد الحاكم الدقهلية

17. ناصر محمد عبد المعطي محمد مراد الدقهلية

18. إبراهيم سعيد منصور علي الشرقية

19. إسلام أبو هاشم محمد فتحي أبو هاشم الشرقية

20. إسلام مصطفى محمود عثمان جلال الشرقية

الأحد 30 / 1 / 2022م



1. أبو بكر شحاتة أحمد بيومي الشرقية

2. أحمد توفيق عبد الهادي عبد الرحمن الشرقية

3. أحمد جمال محمد محمد محجوب الشرقية

4. أحمد سعيد عبد القادر على الشرقية

5. أحمد سمير يوسف عبد القادر الشرقية

6. أحمد عبد الفتاح دسوقي عبدالفتاح الشرقية

7. أحمد عبد الله محمد عبد الله علي الشرقية

8. أحمد علي محمد علي سالم الشرقية

9. أحمد فكري عطية أحمد الشرقية

10. أحمد محمد السيد محمد الجوهري الشرقية

11. أحمد محمد عبد الله حسن معوض الشرقية

12. أحمد محمد محمد المحمودي الشرقية

13. أنور جمال أنور إمام الشرقية

14. بلال جمال عبد الفتاح حبيب الشرقية

15. عاصم خيري محمد حسين الشرقية

16. عبد الحميد أحمد عبد الحميد أحمد الشرقية

17. عبد الرحمن حامد مهدي السيد الشرقية

18. عبد الله أحمد عبد الله أحمد عطوة الشرقية

19. علي أحمد محمد أحمد الشرقية

20. علي محمد سعد حامد الشرقية



الاثنين 31 / 1 / 2022م



1. فتحي محمد عبد الحميد رزق الشرقية

2. فوزي محمد عبد الرشيد محمد الشرقية

3. كريم حفني الشحات محمود إبراهيم الشرقية

4. لطفي محمود إبراهيم الدسوقي مصطفى الشرقية

5. محمد السيد راضي السيد حامد أحمد الشرقية

6. محمد أحمد السيد السيد علي الشرقية

7. محمد أحمد مرسي مرسي الشرقية

8. محمد جمعة مصطفى إسماعيل الشرقية

9. محمد عبد المولى أحمد حسين الشرقية

10. محمد عوض عبد الله عوض الشرقية

11. محمد لمعي محمد عبد الدايم الشوادفي الشرقية

12. محمد محمود عبد الله مصطفى الشرقية

13. محمد مصطفى حافظ السيد الشرقية

14. محمد نبيل السيد يوسف سبع الشرقية

15. محمد وجيه عبد الرحمن أحمد الشرقية

16. محمود بشري السيد محمودي الشرقية

17. محمود صبري عبد المقصود محمد الشرقية

18. محمود محمد عبد الغني السيد سالم الشرقية

19. محمود محمد محمود الصادق الشرقية

20. مختار محمد مختار الشوادفي الشرقية