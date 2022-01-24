نقل النواب توافق علي منحة هيئة سكك حديد مصر لبرنامج تجديد القاطرات

ناقشت لجنه النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب المستشار علاء عابد طلب الإحاطة المقدم من النائبة هناء فاروق، بشأن:

* إنشاء كوبري علوي وميدانين (دوار) أمام تقاطعات الطرق في منطقة بوابات ميناء دمياط البحري.

* إنشاء بوابة جمركية بجوار بوابة السكة الحديد التي تخدم أرصفة الميناء.



* إعادة تخطيط الطرق بمنطقة دخول الميناء.

وطالبت النائبة هناء فاروق ، بسرعه إنشاء كوبري علوي وميدانين (دوار) أمام تقاطعات الطرق في منطقة بوابات ميناء دمياط البحري ، وان يكون هناك حل جذري للمشكلة .



وقال النائب وحيد قرقر وكيل لجنه النقل والمواصلات، أن المنطقة تضم مناطق حيوية وهامة ، ووجها سؤالا لوزارة التخطيط هل يجوز عمل كوبري في المنطقة ،خاصة أن هناك ميناء جديد ، سيتم إنشاؤها الفترة القادمة .



ومن جانبها قالت حنان الطحان مسؤول بهيئة ميناء دمياط ، إن الطريق فيه عدد من المشاكل المتمثلة فى دخول وخروج الشاحنات ، والآن نعمل إشارات ضوئية ومحاور لتسهيل الحركة ، وهذا يحتاج توسعة الطريق ونزع ملكية وهذا يحتاج لدراسة وافية وقد قام جهاز ميناء دمياط، بعمل ثلاث دراسات قامت بها مكاتب استشارية، ولم يتم الاستقرار علي الحل المناسب .

وقال النائب محمد الحصي إننا منذ ٢٠١٩ ونطالب بتطوير المنطقة ، ومنها طريق الميناء لمدينة دمياط ، وطريق كفر البطيخ الميناء ، وهو تابع للهيئة العامة للطرق والكباري، وهناك صعوبة مرورية في المنطقة.

وأشار النائب محمد الحصي إلى أن المشكله تكمن فى صعوبة ايجاد التمويل ، مطالبا بضرورة عقد اجتماع تنسيقي بين وزارة النقل وهيئة المجتمعات العمرانية ، ووزارة التخطيط، لتحديد جهة التمويل .

وأرجاءت لجنة النقل والمواصلات برئاسة النائب المستشار علاء عابد ، مناقشة طلب الاحاطة ، لاجتماع آخر يتم فيه دعوة ، المرور ، وزارة المالية ، ووزارة التخطيط، وزارة الاسكان، وهيئة ميناء دمياط، لاستكمال مناقشة طلب الاحاطة خلال ثلاث اجتماعات ستعقدها اللجنة .

وأوصت اللجنة بارسال الدراسات الثلاث التي أعدتها هيئة ميناء دمياط،للجنة النقل والمواصلات، ، ولوزارة التخطيط ، لدراستها قبل دعوة اللجنة للجهات المختصة المذكورة .

وافقت لجنه النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب المستشار علاء عابد علي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 2 لسنة 2022 بشأن الموافقة على تعديل اتفاق منحة هيئة سكك حديد مصر "برنامج تجديد القاطرات" المساعدة في تنفيذ المشتريات بين وزارة التعاون الدولي بجمهورية مصر العربية والبنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية، الموقع بتاريخ 1/11/2021.

