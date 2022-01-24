عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نقل النواب توافق علي منحة هيئة سكك حديد مصر لبرنامج تجديد القاطرات

هيئة سكك حديد مصر
هيئة سكك حديد مصر

ناقشت لجنه النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب المستشار  علاء عابد  طلب الإحاطة المقدم من  النائبة هناء فاروق، بشأن:
* إنشاء كوبري علوي وميدانين (دوار) أمام تقاطعات الطرق في منطقة بوابات ميناء دمياط البحري.
* إنشاء بوابة جمركية بجوار بوابة السكة الحديد التي تخدم أرصفة الميناء.


* إعادة تخطيط الطرق بمنطقة دخول الميناء.

وطالبت النائبة هناء فاروق ، بسرعه  إنشاء كوبري علوي وميدانين (دوار) أمام تقاطعات الطرق في منطقة بوابات ميناء دمياط البحري ، وان يكون هناك حل جذري للمشكلة  .


وقال النائب وحيد قرقر وكيل لجنه النقل والمواصلات، أن المنطقة تضم مناطق حيوية وهامة ، ووجها سؤالا لوزارة التخطيط هل يجوز عمل كوبري في المنطقة ،خاصة أن هناك ميناء جديد ، سيتم إنشاؤها الفترة القادمة .


ومن جانبها قالت حنان الطحان مسؤول بهيئة ميناء دمياط  ، إن الطريق فيه عدد من المشاكل المتمثلة فى دخول وخروج الشاحنات ، والآن نعمل إشارات ضوئية ومحاور لتسهيل الحركة ، وهذا يحتاج توسعة الطريق ونزع ملكية وهذا يحتاج لدراسة وافية وقد قام جهاز ميناء دمياط، بعمل ثلاث دراسات قامت بها مكاتب استشارية،  ولم يتم الاستقرار علي الحل المناسب .

وقال النائب محمد الحصي إننا منذ  ٢٠١٩ ونطالب بتطوير المنطقة ، ومنها طريق الميناء لمدينة دمياط ، وطريق كفر البطيخ الميناء ، وهو تابع للهيئة العامة للطرق والكباري، وهناك صعوبة مرورية في المنطقة.

وأشار النائب محمد الحصي إلى أن  المشكله تكمن فى صعوبة ايجاد التمويل ، مطالبا بضرورة عقد اجتماع تنسيقي بين وزارة النقل وهيئة المجتمعات العمرانية ، ووزارة التخطيط،  لتحديد جهة التمويل .

 

وأرجاءت لجنة النقل والمواصلات برئاسة النائب المستشار  علاء عابد ، مناقشة طلب الاحاطة ، لاجتماع آخر يتم فيه دعوة  ،   المرور ، وزارة المالية ، ووزارة التخطيط،  وزارة الاسكان،  وهيئة ميناء دمياط،   لاستكمال مناقشة طلب الاحاطة خلال ثلاث اجتماعات ستعقدها اللجنة .

وأوصت اللجنة بارسال الدراسات الثلاث التي أعدتها هيئة ميناء دمياط،للجنة النقل والمواصلات،  ، ولوزارة التخطيط ،  لدراستها قبل دعوة اللجنة للجهات المختصة المذكورة .

وافقت لجنه النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب المستشار علاء عابد علي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 2 لسنة 2022 بشأن الموافقة على تعديل اتفاق منحة هيئة سكك حديد مصر "برنامج تجديد القاطرات" المساعدة في تنفيذ المشتريات بين وزارة التعاون الدولي بجمهورية مصر العربية والبنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية، الموقع بتاريخ 1/11/2021.
 

مجلس النواب السكة الحديد وزارة الاسكان هيئة المجتمعات العمرانية وزارة التخطيط وزارة المالية

ترشيحاتنا

سكن لكل المصريين.. تنفيذ 94 ألف وحدة ضمن المبادرة الرئاسية خلال 2021

الفيلم المنحل.. تامر حبيب يعلق على أزمة أصحاب ولا أعز

كيف ولماذا حكم السيسي مصر.. أحدث مؤلفات الكاتبة الصحفية فاطمة السيد أحمد

محمد التاجي يرد على سخرية محمد رمضان منه بسبب فلوس حمام السباحة

83 ألف حالة.. إسرائيل تسجل رقما قياسيا بإصابات كورونا في يوم

أمطار فى القاهرة الأربعاء.. مركز تنبؤ الري يكشف خريطة الطقس الأيام المقبلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عقوبات صارمة من CAF ضد الكاميرون وتونس والجزائر وكوت ديفوار بأمم أفريقيا

لماذا حذر النبي من النوم وحيدا؟.. لـ7 أسباب لا يعرفها الرجال والنساء

خزينة الزمالك تنتعش بـ 216 مليون جنيه

قفزة تاريخية في أسعار الذهب.. وعيار 21 يفوق التوقعات اليوم الإثنين

تمثالان جديدان لـ أبو الهول يتسببان في حالة من الانبهار العالمي

السعودية.. قرار جديد من الملك سلمان بشأن الإقامات وتأشيرات دخول المملكة

الحرارة صفر.. طقس شديد البرودة اليوم والأرصاد تحذر من تقلبات عنيفة

التموين: انخفاض أسعار الزيت فى هذا التوقيت

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اكتئاب المراسل العسكري.. لماذا قرر سعيد عبد الغني ارتداء الملابس البيضاء فقط؟

بطولات خالدة في تاريخ الميري.. من معركة الإسماعيلية وحتى استشهاد «مبروك والحوفي»

بالمجان.. أفضل 7 أماكن سياحية في أبوظبي|بالصور

كارثة.. هروب 100 قرد مستخدمة في تجارب كورونا

فيديو

هل يحق للمرأة الحصول على نصف ثروة الرجل بعد الطلاق ؟ مبروك عطية يرد

ما علاقة مشروع ليلى.. مفاجأة حول موقع تصوير فيلم أصحاب ولا أعز “فيديو”

مش المانجة بس.. فواكه ترتفع أسعارها بسبب التغير المناخي وبرودة الطقس "فيديو"

نجمات دافعن عن منى زكي .. وبيان مفاجئ من نقابة الممثلين

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (2)

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا شكر

”أصحاب ولا أعزّ“

كريمة أبو العينين

صكوك الغفران ومفاتيح جهنم

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة البشرية مع الثورة الصناعية الرابعة

إلهام أبو الفتح

الحارس

عبدالمعطى أحمد

إرهاصات التنافس الأمريكي الصيني بالمنطقة

نهال علام

ختامها مسك

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 14 "

مني أحمد

صاحب المقام الرفيع 

اﻟﻤﺰﻳﺪ