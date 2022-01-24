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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مكسب كبير للتعاون السعودي.. خالد بيومي: رحيل مصطفى فتحي عن الزمالك خسارة

مصطفى فتحي
مصطفى فتحي

أكد خالد بيومي الخبير الكروى أن رحيل مصطفى فتحي عن فريق الزمالك خسارة كبيرة لنادى الزمالك ومكسب كبير لنادى التعاون السعودي.

قال خالد بيومي عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “مصطفي فتحي خسارة كبيرة لنادي الزمالك ومكسب كبير للتعاون اتمنى له التوفيق”.

أضاف: “مصطفي من الشخصيات المحترمة وواجهة مشرفة للكرة المصرية كل ما ينقصه الاستمرارية في المباريات حتي يعود الي منتخبنا بالتوفيق يا درش”.

كان لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خاضوا تقسيمة قوية خلال تدريب اليوم الاثنين الذي أقيم  على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، استعدادا لمباراة سيراميكا كليوباترا المقبلة في كأس الرابطة.

وقام  الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون بتقسيم اللاعبين لمجموعيتن لخوض تقسيمة قوية في منتصف الملعب،

وشهدت مشاركة البرتغالي فرناندو مدرب الأحمال مع إحدى الفرق، وشهدت التقسيمة تألق كل من محمود عبد الرازق شيكابالا وأيمن حفني ويوسف أوباما ورزاق سيسيه .

وحصل محمد عواد وحازم إمام ومحمد أوناجم  ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على راحة من تدريب اليوم الاثنين الذي أقيم  على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

ويعاني الثلاثي من حالة إجهاد مما دفع الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون لمنحهم راحة من التدريبات الجماعية اليوم.

وأدى عمر السعيد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات بدنية إضافية خلال تدريب اليوم الاثنين الذي أقيم  على ملعب عبداللطيف أبورجيلة.

وفضل الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون عدم مشاركة اللاعب في التقسيمة التي أقيمت خلال التدريب  على أن يخوض تدريبات بدنية إضافية

فيما خاض الثنائي طارق حامد ومحمود عبد العزيز ومحمد عبد الغني ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية في صالة الجيمانيزيوم بمقر النادي على هامش تدريب اليوم الاثنين الذي أقيم  على ملعب عبداللطيف أبورجيلة.

ويستعد الزمالك لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا يوم الجمعة المقبل في الجولة الرابعة لمباريات المجموعة الثالثة لبطولة كأس الرابطة، والتي ستقام باستاد المقاولون العرب.

يذكر أن فريق الزمالك فاز أمس على المريخ السوداني بهدفين مقابل هدف في المباراة الودية التي أقيمت بينهما بملعب عبداللطيف أبورجيلة.
 

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