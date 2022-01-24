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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نوستالجيا|زى النهاردة الأهلي يهزم الاتحاد السكندري وغزل المحلة فى الدورى

الاهلي 1981
الاهلي 1981

شهد يوم السبت الموافق 24 يناير عام 1981 فوز النادى الأهلي على الاتحاد السكندري بهدفين نظيفين على استاد زعيم الثغر.

وأقيم اللقاء في الأسبوع العشرين للدوري العام ويرفع رصيده إلى 31 نقطة محتلا قمة الجدول مؤقتا.

سحل فوزي سكوتي هدفي اللقاء في الدقيقتين 31 و 41 من الشوط الثاني.

وفى يوم الأحد الموافق 24 يناير عام 1982 استعاد النادي الأهلي ذاكرة الانتصارات بعد تعادلين متتاليين وحقق فوزا كبيرا علي غزل المحلة بثلاثة أهداف مقابل هدف علي استاد المحلة في ختام الأسبوع العاشر للدوري.

الشوط الاول انتهى بالتعادل الايجابي وأحرز شريف عبد المنعم هدف التقدم للمارد الأحمر في الدقيقة 18 وشوقي غريب تعادل للفلاحين في الدقيقة 32.

بينما سجل مجدي درويش الهدف الثاني في الدقيقة 13 من الشوط الثاني ومحمد عامر بالمشاركة مع مختار مختار سجلا الهدف الثالث في الدقيقه السابعه من الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الثاني.

وذلك بعد توقف المباراة لأكثر من سبع دقائق بسبب اعتراضات جماهير الغزل علي قرارات محمد حسام الدين حكم المباراة.

فوز  الشياطين الحمر رفع رصيد أبناء المدرب المجري كالوتشاي إلى 13 نقطة فى الدورى الممتاز.
 

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