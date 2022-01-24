"رجال طائرة الأهلي" يفوز على طنطا في كأس مصر

واصل الفريق الأول لكرة الطائرة «رجال» بالنادي الأهلي عروضه القوية في بطولة كأس مصر، بعد أن تغلب على فريق طنطا في المباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم الاثنين، ضمن منافسات دور الستة عشر من البطولة.

أقيمت المباراة على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة. وقدم خلالها «رجال طائرة الأهلي» عرضًا قويًّا، ونجح في إنهاء اللقاء لصالحه بنتيجة ثلاثة أشواط نظيفة دون مقابل.

الشوط الأول انتهى بتقدم الفريق بنتيجة 25-11، ثم تفوق «رجال طائرة الأهلي» في الشوط الثاني بنتيجة 25-10، قبل أن ينهي الفريق الشوط الثالث لصالحه 25-15.