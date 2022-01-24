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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

غرفة شركات السياحة توضح حقيقة منع المرأة أقل من 40 عام للسكن بالفنادق دون محرم..فيديو

محمد فاروق رئيس
محمد فاروق رئيس لجنة السياحة الالكترونية بغرفة شركات السياح

قال محمد فاروق، رئيس لجنة السياحة الالكترونية بغرفة شركات السياحة، إن القضاء الإداري رفض الدعوى، التي أقامها محاميان بعدم تسكين السيدات بالفنادق أقل من 40 عاما.

وأضاف محمد فاروق، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن أي فندق يمنع أي سيدة من التواجد بالفندق، يمكن أن تقوم بالإتصال بغرفة شركات السياحة، او شرطة السياحة وتقديم بلاغ.

غرفة شركات السياحة

وتابع  رئيس لجنة السياحة الالكترونية بغرفة شركات السياحة،  أنه لا يمكن أن يتم الإساءة للمرأه المصرية بأي شكل من الأشكال، خاصة في ظل إهتمام القيادة السياسية بتمكين المرأة.

القضاء الادارى شركات السياحة المراة برنامج فنادق

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