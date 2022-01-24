دواء واعد.. تفاصيل توفير مستحضر مولونبيرافير لعلاج كورونا.. فيديو

قال الدكتور حمادة شريف معاون رئيس هيئة الدواء لشئون التواصل المجتمعي ، إن هيئة الدواء منحة رخصة الاستخدام الطارىء لمستحضر مولو نبيرافير المقاوم لفيروس كورونا مؤكدا أن الأمن الدوائي المصري ركيزة من أهم ركائز الأمن القومي .

وأضاف حمادة شريف خلال مداخلة هاتفية في برنامج " الحياة اليوم " المذاع علي قناة الحياة" ، إن هيئة الدواء المصري تعاملت مع مستحضر مولونبيرافير المقاوم لفيروس كورونا لمدة تجاوزت 8 شهور وهو من العلاجات الواعدة لعلاج كورونا .

وأوضح حمادة شريف، إن مصر لها السبق في إنتاج مستحضر مولونبيرافير في الشرق الأوسط وأفريقيا وهي أول دولة أعطته رخصة الاستخدام الطارئ ، مؤكدا أن الدواء يستخدم في علاج الحالات البسيطة والمتوسطة وأعراضه بسيطة جدا ويمنع دخول المستشفيات .

وتابع : مستحضر مولونبيرافير سيكون متوفرا فقط من خلال المستشفيات ، وهذا الدواء يعطى لمن هم فوق 18 سنة ويتم اخذه فور ظهور أعراض كورونا على المريض أو بعد التأكد من الإصابة ويعطي لمدة 5 أيام متواصلة.