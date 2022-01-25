أخبار التعليم ..طارق شوقي يكشف إنجازات تطوير التعليم المصري: هدفنا اقتصاد مبني على المعرفة...فتح باب التقدم لبرنامج تعزيز استخدام العلماء المصريين لتكنولوجيا السينكروترون

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

تلقى د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من د. محمد زهران رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء، حول تركيب محطة استقبال بيانات الأقمار الصناعية الأوروبية بالهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء، في إطار التعاون (المصري - الأوروبي – الإفريقي) في علوم تكنولوجيا الفضاء.

افتتحت جامعة حلوان حتى الآن مركزين للاختبارات الإلكترونية لكليات القطاع الطبي بالجامعة، ويشرف على مراكز الاختبارات الدكتور أحمد صلاح الدين المدير التنفيذي للمعلومات بجامعة حلوان والدكتورة سامية جامع مدير مركز الاختبارات الإلكترونية .

أكدت جامعة حلوان، أهمية المشاركة المجتمعية الفعالة في المشروعات القومية الكبرى وعلى رأسها قضية الأمية لما تمثله من مخاطر حقيقية على نمو وتطور المجتمع المصري وإنطلاقا من الهدف القومي للقضاء على الأمية وفقا لرؤية مصر 2030 .

خصصت المنطقة الأزهرية في محافظة الوادي الجديد، 10 معاهد أزهرية لتنفيذ مشروع "رواق القرآن الكريم" الذي يرعاه فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر أحمد الطيب لنشر حفظ وعلوم القرآن الكريم.

أعلنت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا عن فتح باب التقدم لبرنامج تعزيز استخدام العلماء المصريين لتكنولوجيا السينكروترون في المركز الدولي لأبحاث ضوء السنكروترون، اعتباراً من اليوم “الاثنين”.

استقبل الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس اليوم السفير ساجد بلال، سفير دولة باكستان في مصر، بحضور الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، الدكتورة شهيرة سمير مدير قطاع العلاقات الدولية ووكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة ، الدكتور مصطفى رفعت مدير إدارة التعاون الدولي ووكيل كلية الهندسة لشئون التعليم والطلاب الدكتورة شيرويت الأحمدي مدير إدارة رعاية الوافدين بالجامعة .

طارق شوقي يكشف انجازات تطوير التعليم المصري: هدفنا اقتصاد مبني على المعرفة

نشر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، فيديو يكشف انجازات تطوير التعليم المصري بمناسبة الاحتفال بـ اليوم الدولي للتعليم الذي يوافق اليوم 24 يناير .