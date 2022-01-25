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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حمادة ودنيا .. إبداع الرسم من البطيخ للسيارات.. فيديو

النحت على الفواكة
النحت على الفواكة

قدمت الإعلامية لبنى عسل فقرة خاصة من برنامج “الحياة اليوم” المذاع على قناة “الحياة” لكشف أسرار الرسم على الخضار والفاكهة والسيارات، باستضافتها لدنيا عاشور، وحمادة محمود. 

قالت دنيا عاشور رسامة علي السيارات ، إنها حصلت علي بكالوريوس خدمة إجتماعية وتعشق الرسم، مؤكدة أنها تحب الرسم منذ الطفولة ولكنها، اتشهرت بالرسم على السيارات. 

 

وتابعت دنيا عاشور : " أقوم بالرسم على الحوائط واللوحات الفنية ورسمي على السيارات ليس اكثر من ان اقوم باخفاء العيب الموجود بها مثل الخدوش بالرسم.

 

ومن جانبه أشار حمادة محمود هاشم شيف ورسام ، إلى أنه من محافظة القليوبية ويهوي الطبخ، وهذا ليس له علاقة بمجال دراسته، ولكن كان لديه حلم التطوير والإبداع، ولذلك قام بالعمل في مجال النحت، وهذا كان بسبب تحدي نفسي وتحدي اشخاص آخرين.

وأوضح حمادة هاشم ، أنه يقوم بعمل نحت على الخضار الفاكهة، خاصة البطيخ داخل الفنادق بشكل احترافي ويقوم بالنحت بالسكاكين، لافتا الي ان اى عمل ينتهي من النحت عليها في ساعتين او ثلاثة، حيث قام بنحت ورسم اللاعب العالمي محمد صلاح اكثر من مرة.

الرسم على السيارات حمادة هاشم الرسم الحياه اليوم إبداع محمد صلاح لبني عسل الخضار والفاكهة

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