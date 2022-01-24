رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور عن "أصحاب ولا أعز":جريمة في حق المجتمع

قال النائب أحمد خليل خير الله، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور بمجلس النواب، إن الهدف من البيان العاجل الذي أصدره بالمجلس هو أن لا تكون قضية رفض فيلم "أصحاب ولا أعز" فضية حزب النور فقط وإنما قضية مجتمع يتعرض لقذف مجرم لشبكة لغرس القيم المخالفة لقيمنا ومجتمعنا ودستورنا الذي يرى أن الأسرة المصرية قوامها الدين والاخلاق ولا يجب أن تهتز.

وأضاف "خير الله"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية"TEN"، اليوم الاثنين، أنه في فترة بناء جمهورية جديدة على أسس جديدة، وعندما نواجه صورة حادة لمواجهة الفطرة، فهي قضية فكرية تغرس في العالم أجمع ولها دعاية ومنهج وتطبخ في المطبخ العالمي ونحن نري ثمارها وأشكالها التي تظهر في العالم كله.

وتابع رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور بمجلس النواب، أن فكرة البيان هي التنبيه على رفض الحرية المطلقة، فهناك حدود وسقف متفقون عليه، معربًا عن رفضه أن يصبح المجتمع سداح مداح، ولكن لابد من التنبيه الدائم وتوضيح رأي المجتمع الحقيقي بأن هذا شذوذ وجريمة في حق المجتمع، وديننا وأخلاقنا يرفضان مثل هذه الأمور.