الديهي يكشف أهم ملفات القمة المصرية الجزائرية

كشف الإعلامي نشأت الديهي، عن أهم الملفات وما ستتم مناقشته خلال القمة المصرية الجزائرية والمباحثات بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره الجزائري عبد المجيد تبون، خلال زيارة الأخير لمصر.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الاثنين، أن الملف الليبي يأتي في المقام الأول؛ لكون الجزائر ومصر لديهما أطول حدود برية مع ليبيا، وتعتبر موضع اهتمام مشترك لكلا البلدين، وهناك توافق مصري جزائري على ضرورة انعقاد الانتخابات الليبية في موعدها.

وتابع أن من بين الملفات الحاضرة بين الرئيسين يأتي ملف التهديدات الأمنية القادمة من منطقة الساحل والصحراء، مشددًا على أن مصر والجزائر معًا على طريق مكافحة الإرهاب، والتوافق بين مصر والجزائر هام؛ لتطويق الإرهاب القادم من منطقة الساحل والصحراء ومنطقة تجمع تشاد.

ولفت إلى بالملف التونسي والتوافق المصري الجزائري على دعم الرئيس التونسي ودعم تطلعات الشعب التونسي للتغلب على الجراح، إلى جانب ملف الغاز، حيث إن الجزائر عاشر دولة على مستوى العالم في إنتاج الغاز.

وأشار إلى ملف القمة العربية وترى الجزائر أن سوريا لا يجب أن تغادر الجامعة العربية، ولا بد أن تعود لمقعدها ومشاركتها بالقمة، ملمحا إلى العلاقات الجزائرية المغربية وما حدث من تعكير صفوها، وفي الختام سيتم مناقشة ملف سد النهضة ودور الجزائر في وساطة عرضتها العام الماضي، والقواسم المشتركة بين مصر والجزائر فيما يخص احتضان المصالحة الفلسطينية.