أخبار الفن: منى زكي ترد على منتقدي فيلم أصحاب ولا أعز.. إصابة جلال الشرقاوي وحفيدة شريف منير بفيروس كورونا

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار المحلية والعالمية أبرزها عن منى زكي و جلال الشرقاوي وجوهرة :
السعادة وعدم الخوف.. منى زكي ترد على منتقدي فيلم أصحاب ولا أعز
نشرت الفنانة منى زكي عبر خاصية ستوري عبر صفحتها على موقع تبادل الصور انستجرام، نصيحة قدمتها لنفسها بعد الانتقادات التي وجهت لها عن دورها في فيلم أصحاب ولا أعز.
بسبب صورة .. معجب يشتبك مع جوهرة ويشد شعرها أثناء فقرة رقص
كشف مدير أعمال الراقصة الروسية جوهرة ، عن تفاصيل تعرضها لموقف محرج من خلال معجب لها، في حفل زفاف أحيته أمس .
يعاني من مشاكل في الرئة.. إصابة المخرج جلال الشرقاوي بفيروس كورونا
أعلنت عبير الشرقاوي، ابنة المخرج المسرحي الكبير جلال الشرقاوي عن إصابة والدها بفيروس كورونا .
دور برد وعدى على خير.. شيماء سيف: مسحة كورونا سلبية.. خاص
كشفت الفنانة شيماء سيف ، في تصريح خاص لصدى البلد حقيقة إصابتها بفيروس كورونا المستجد.
محمد التاجي يرد على سخرية محمد رمضان منه بسبب فلوس حمام السباحة
ردً الفنان محمد التاجي ، عبر مداخلة ببرنامج «تحت الشمس» على سخرية الفنان محمد رمضان منه خلال منشور عبر حسابه على انستجرام.
ربنا يستر .. إصابة ابنة أسما شريف منير بفيروس كورونا
كشفت الفنانة أسما شريف منير، عبر خاصية ستوري على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام عن إصابة ابنتها لارا بفيروس كورونا.