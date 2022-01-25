عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن: منى زكي ترد على منتقدي فيلم أصحاب ولا أعز.. إصابة جلال الشرقاوي وحفيدة شريف منير بفيروس كورونا

صدى البلد

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار المحلية والعالمية أبرزها عن منى زكي و جلال الشرقاوي  وجوهرة :

 

السعادة وعدم الخوف.. منى زكي ترد على منتقدي فيلم أصحاب ولا أعز

نشرت الفنانة منى زكي عبر خاصية ستوري عبر صفحتها على موقع تبادل الصور انستجرام، نصيحة قدمتها لنفسها بعد الانتقادات التي وجهت لها عن دورها في فيلم أصحاب ولا أعز.

 

بسبب صورة .. معجب يشتبك مع جوهرة ويشد شعرها أثناء فقرة رقص

كشف مدير أعمال الراقصة الروسية جوهرة ، عن تفاصيل تعرضها لموقف محرج من خلال معجب لها، في حفل زفاف أحيته أمس .

 

يعاني من مشاكل في الرئة.. إصابة المخرج جلال الشرقاوي بفيروس كورونا

أعلنت عبير الشرقاوي، ابنة المخرج المسرحي الكبير جلال الشرقاوي عن إصابة والدها بفيروس كورونا .

 

دور برد وعدى على خير.. شيماء سيف: مسحة كورونا سلبية.. خاص

كشفت الفنانة شيماء سيف ، في تصريح خاص لصدى البلد حقيقة إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

محمد التاجي يرد على سخرية محمد رمضان منه بسبب فلوس حمام السباحة

ردً الفنان محمد التاجي ، عبر مداخلة ببرنامج «تحت الشمس» على سخرية  الفنان محمد رمضان منه خلال منشور عبر حسابه على انستجرام.

 

ربنا يستر .. إصابة ابنة أسما شريف منير بفيروس كورونا

كشفت الفنانة  أسما شريف منير، عبر خاصية ستوري على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام عن إصابة ابنتها لارا بفيروس كورونا.

منى زكى جلال الشرقاوي جوهرة أسما شريف منير شيماء سيف محمد رمضان

موضوعات متعلقة

ويجز: طفولتي كانت قاسية ومجالنا فيه منافقين كتير.. فيديو

بسبب صورة .. معجب يشتبك مع جوهرة ويشد شعرها أثناء فقرة رقص

يعاني من مشاكل في الرئة.. إصابة المخرج جلال الشرقاوي بفيروس كورونا

دور برد وعدى على خير.. شيماء سيف: مسحة كورونا سلبية.. خاص

ربنا يستر .. إصابة ابنة أسما شريف منير بفيروس كورونا

محمد التاجي يرد على سخرية محمد رمضان منه بسبب فلوس حمام السباحة

السعادة وعدم الخوف.. منى زكي ترد على منتقدي فيلم أصحاب ولا أعز

حسن الرداد يرد على شائعات انفصاله عن إيمي سمير غانم.. فيديو

ترشيحاتنا

محافظ البحر الأحمر: مدينة سفاجا ستكون قاطرة لعدد كبير من الاستثمارات لمصر.. فيديو

اليوم.. طلاب صفوف النقل بالثانوي الأزهري يؤدون امتحان الهندسة والفلسفة

أستاذ جهاز هضمي يفجر مفاجأة حول تسبب مج البقرة في الإصابة بالسرطان.. فيديو

عمرو أديب يوجه رسالة عاجلة للجماهير المصرية قبل مباراة كوت ديفوار.. فيديو

البلوشي: جزر القمر خسر بشرف.. وكل المنتخبات أصيبت بكورونا إلا الكاميرون.. فيديو

وزير الخارجية يستقبل المبعوث الأمريكي الخاص إلى القرن الأفريقي.. اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السعادة وعدم الخوف.. منى زكي ترد على منتقدي فيلم أصحاب ولا أعز

خزينة الزمالك تنتعش بـ 216 مليون جنيه

لماذا حذر النبي من النوم وحيدا؟.. لـ7 أسباب لا يعرفها الرجال والنساء

قعد 5 سنوات عنده 18 عاما.. ميدو يهاجم الصحف والمواقع بسبب رمضان صبحي

قفزة تاريخية في أسعار الذهب.. وعيار 21 يفوق التوقعات اليوم الإثنين

تمثالان جديدان لـ أبو الهول يتسببان في حالة من الانبهار العالمي

طارق شوقي ينشر فيديو من موقع صدى البلد عن تطوير التعليم.. شاهد

التموين: انخفاض أسعار الزيت فى هذا التوقيت

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

8 نجوم في بدلة الضابط.. من الممثل الأبرز اقناعًا في تاريخ السينما المصرية؟

اكتئاب المراسل العسكري.. لماذا قرر سعيد عبد الغني ارتداء الملابس البيضاء فقط؟

بطولات خالدة في تاريخ الميري.. من معركة الإسماعيلية وحتى استشهاد «مبروك والحوفي»

بالمجان.. أفضل 7 أماكن سياحية في أبوظبي|بالصور

فيديو

طعن في الأعراض.. نقيب الممثلين يتقدم ببلاغ إلى النائب العام ضد شخص أساء للفنانين "فيديو"

بالغناء.. تشييع جثمان المخرج السورى بسام الملا.. فيديو

فى حوار خاص| مدير مركز حيوانات التجارب : لم نرصد كورونا فى العينات الواردة .. ونستهدف حماية الثروة الداجنة .. فيديو

حالة الطقس اليوم .. أسبوعان من البرد القارس وتحذير شديد لأهالي 3 محافظات "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (2)

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا شكر

”أصحاب ولا أعزّ“

كريمة أبو العينين

صكوك الغفران ومفاتيح جهنم

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة البشرية مع الثورة الصناعية الرابعة

إلهام أبو الفتح

الحارس

عبدالمعطى أحمد

إرهاصات التنافس الأمريكي الصيني بالمنطقة

نهال علام

ختامها مسك

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 14 "

مني أحمد

صاحب المقام الرفيع 

اﻟﻤﺰﻳﺪ