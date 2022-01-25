أخبار الفن: منى زكي ترد على منتقدي فيلم أصحاب ولا أعز.. إصابة جلال الشرقاوي وحفيدة شريف منير بفيروس كورونا

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار المحلية والعالمية أبرزها عن منى زكي و جلال الشرقاوي وجوهرة :

نشرت الفنانة منى زكي عبر خاصية ستوري عبر صفحتها على موقع تبادل الصور انستجرام، نصيحة قدمتها لنفسها بعد الانتقادات التي وجهت لها عن دورها في فيلم أصحاب ولا أعز.

كشف مدير أعمال الراقصة الروسية جوهرة ، عن تفاصيل تعرضها لموقف محرج من خلال معجب لها، في حفل زفاف أحيته أمس .

أعلنت عبير الشرقاوي، ابنة المخرج المسرحي الكبير جلال الشرقاوي عن إصابة والدها بفيروس كورونا .

كشفت الفنانة شيماء سيف ، في تصريح خاص لصدى البلد حقيقة إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

ردً الفنان محمد التاجي ، عبر مداخلة ببرنامج «تحت الشمس» على سخرية الفنان محمد رمضان منه خلال منشور عبر حسابه على انستجرام.

كشفت الفنانة أسما شريف منير، عبر خاصية ستوري على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام عن إصابة ابنتها لارا بفيروس كورونا.