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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات.. أرخص5 سيارات موديل 2022 في السعودية.. سعر بي واي ديL3 

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، متضمنة أخبارا وتقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، فضلا عن تقارير عالمية.. نستعرض أبرزها فى التقرير التالي:

 

أسرع 5 سيارات موديل 2022 في الكويت .. صور

يضم السوق الكويتي نخبة عالية الأداء من السيارات القوية بين موديلات 2022، ومنها فئة السيارات الخارقة، التي تحظى باهتمام كبير وخاصة وسط فئة الشباب، لما تتضمنه من مفهوم رياضي، واطلالة انسيابية، إلى جانب التعزيزات الخاصة بكل علامة تجارية.

 

أرخص 5 سيارات موديل 2022 في السوق السعودي |صور

هناك العديد من الطرازات التي تقدم داخل السوق السعودي لموديلات 2022، والتي تتنوع باختلاف التصميم الهيكلي الخاص بكل علامة تجارية، أو من ناحية التجهيزات الفنية، ولكن ربما يبحث البعض عن سيارة تحمل الكثير من المميزات مع قيمة سعرية مناسبة.

 

نظرة شاملة عن تويوتا افالون 2022 بالسوق العماني .. صور

يمتلك الصانع الياباني تويوتا اسطول ضخم من السيارات المتنوعة، ومنها النسخة افالون موديل 2022، والتي تنتمي إلى فئة السيدان، حيث تقدم داخل السوق العماني عبر فئتين من التجهيزات، مع حزمة من عناصر الرفاهية، وبرامج دعم قائد المركبة، ومنظومة الحماية والأمان.

 

تحت التمويهات .. فورد برونكو رابتور 2023 تخطف الأنظار من جديد |صور

تعتبر فورد برونكو رابتور واحدة من اقوى الاصدارت التي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات SUV، والتي تكتسب شهرة بالاسواق العالمية لما تتمتع به من مقاومات كثيرة، مثل قوة المحرك، والاطلالة الخارجية التي تمنحها افضلية السير على بعض الطرق الوعرة، إلى جانب التجهيزات الخاصة بالصانع المخضرم.

 

كيا تحدد موعد انطلاق الجيل الثاني من NIRO .. تفاصيل

استطاعت عملاقة تصنيع السيارات الكورية الجنوبية "كيا" أن تفرض قوتها داخل اسواق السيارات العالمية، عن طريق باقة من الموديلات القوية، سواء كانت من فئة السيدان او الهاتشباك، أو فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدام SUV، وفئة الكروس اوفر ومنها النسخة الشهيرة NIRO

 

تبدأ من 235 ألف جنيه.. سعر بي واي ديL3 موديل 2022.. صور

تقدم شركة بي واي دي الصينية نسختها  L3 موديل 2022 عبر فئتين من التجهيزات وهم GLX-I AT و GS-I AT، وهذه النسخة واحدة من أشهر الإصدارات التابعة للصانع الصيني داخل السوق المصري، وتنتمي إلى فئة السيدان.

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