أخبار التعليم| بدء تسجيل استمارات الثانوية العامة إلكترونيا حتى 24 فبراير.. الجدول الزمني للفصل الدراسي الثاني.. التربيع الأخير لشهر جمادى الآخرة يزين السماء اليوم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

انطلاق قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة بحي اهالينا(١) حي السلام..غدا

ينظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس القافلة التنموية الشاملة بحي اهالينا(١) حي السلام برئاسة الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، الدكتور ايمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، الدكتور عاشور عمري رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار .



اداب القاهرة تعلن عن مسابقة فى هذه المجالات … تفاصيل

اعلنت كلية الآداب جامعة القاهرة ، عن المسابقة الاولمبية التى اعلنت عنها وزارة التعليم العالى والتى سوف تقام فى مجال الانترنت وفى كافة الصناعات المصرية والمشروعات القومية القائمة فى كافة قطاعات الدوله مثل ( قطاع التعليم - التعليم العالى و البحث العلمى - قطاع الزراعة - قطاع الصحة … ) ، وذلك لطلاب وخريجى الجامعات المصريه تحت اشراف اساتذة الجامعات.



اليوم : التربيع الأخير يزين السماء

سيشرق القمر في طور التربيع الأخير لشهر جمادى الآخرة بعد منتصف الليل يوم الإثنين 24 يناير 2022 وسيبقى يزين السماء لبقية الليل وسيكون من أجمل المناظر رصده عاليا في السماء بالتزامن مع بداية شروق شمس الثلاثاء.

يستمر 16 أسبوع والامتحانات في يونيو ويوليو .. الخريطة الزمنية للتيرم الثاني

أكد الدكتور عادل عبدالغفار المتحدث الإعلامي بإسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن المجلس الأعلى للجامعات أكد على التزام كافة الجامعات والمعاهد بالجدول الزمني للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجاري، حيث تبدأ أجازة منتصف العام الدراسي الجاري في 5 فبراير القادم لمدة أسبوعين، ويبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 19 فبراير القادم، وتستمر الدراسة لمدة ستة عشر أسبوعًا تنتهي في 9 يونيو القادم، وتبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني خلال شهرى يونيو ويوليو القادمين، وفق نظام كل كلية وطبيعة الدراسة بها.

بدء تسجيل استمارات الثانوية العامة إلكترونيا حتى 24 فبراير

تفتح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موقعها الرسمي لبدء تسجيل استمارات التقدم لـ امتحانات الثانوية العامة 2022 إلكترونيا، بدءا من اليوم الثلاثاء الموافق 25 يناير 2022 .