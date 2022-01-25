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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الاستعدادات النهائية للدورة 53 من معرض الكتاب..فيديو

معرض الكتاب
معرض الكتاب

قال أحمد بهاء الدين نائب رئيس الهيئة القومية للكتاب ، إن العمل يجري علي قدم وساق في معرض القاهرة الدولي الـ53 ، مشيرا الى انها دورة خاصة لأننا تعلمنا من جميع التجارب السابقة خصوصا ما بعد كورونا .

وأضاف بهاء الدين خلال مداخلة هاتفية في برنامج " مساء دى ام سى " المذاع علي قناه " دي إم سى "، إن هذه الدورة بها العديد من المفاجأة التي يقدمها المعرض للزوار ، مؤكدا أن المعرض خصص هذا العام جزء منه للأطفال في صالة 5 وتضم جميع ناشري كتب الأطفال من مصر والوطن العربي .

وأوضح بهاء الدين ، إن معرض الكتاب هذا العام يتسم بالسلامة الصحية لكل زوار المعرض وهناك تنسيق كامل مع وزارة الصحة لضمان سلامة الزوار بالاضافة الى ان المعرض يحتوي على مركزين لتلقي لقاح كورونا لم يرغب ونحن في اللمسات النهائية استعدادا للافتتاح ويحتوي المعرض هذا العام على 3 أضعاف الناشرين في الدورة السابقة ويشارك به 51 دولة .

لقاح كورونا وزارة الصحة كتب الأطفال الصحة معرض الكتاب الاطفال الوطن العربي

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