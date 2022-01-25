خبير شئون عربية يكشف أهم الملفات بين الرئيس السيسي ونظيره الجزائري.. فيديو

قال حامد فارس، خبير الشئون العربية، والمستشار السابق بجامعة الدول العربية، إن العلاقات المصرية الجزائرية، تضرب بجذورها اعماق الأرض والتاريخ، مؤكدا أن هناك ثقافة وأرث مشترك بين مصر والجزائر.

وأضاف حامد فارس، خلال، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “التاسعة” عبر “القناة الأولى المصرية”، ان مصر دعمت الثورة الجزائربة من عام 1954 إلى 1962، كما ان الجزائر قدمت الدعم الكبير لمصر بعد نكسة 1967 حتى إنتصار اكتوبر.

هذا اللقاء، قبل القمة العربية القادمة، والذي سيتم مناقشة التحديات التي تواجه الدول العربية، مؤكدا أن لقاء الرئيس السيسي بنظيره الجزائري يعمل على توافق الرؤى قبل القمة العربية القادمة والعمل على حل القضايا العربية.

أهم الملفات

وأشار حامد فارس إلى ان أهم الملفات التي سيتم مناقشتها بين الرئيس السيسي ونظيره الجزائري، ملف الإرهاب الذي يهدد الشرق الأوسط، خاصة أن مصر لها خبرة كبيرة في القضاء على الإرهاب.