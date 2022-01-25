مترجمة أدب نجيب محفوظ تعبر عن سعادتها لاختيار اليونان ضيف شرف لمعرض القاهرة الدولي للكتاب..فيديو

قالت بيرسا كوموتسي مترجمة أدب نجيب محفوظ ، انا اعتبر مصر بلدي خصوصا اني ولدت في مصر وعشت في اليونان أكثر من 30 عام وبالتالي اعتبر نفسي يونانية مصر.

وأضافت بيرسا كوموتسي خلال لقائها في برنامج " مساء دى ام سى " المذاع علي قناه " دي إم سى " ، إن اليونان هذا العام ضيفة شرف لمصر في معرض الكتاب وهذا جعلني أشعر بالعظمة والسعادة ، مؤكدة أننا تأخرنا في تكريم طه حسين كثيرا .

ومن جانبه أوضح الروائي عصام يوسف نجل الروائي الراحل عبد التواب يوسف ، إن جيل يحيي حقي وطة حسين وعصام يوسف لم يأخذوا حقهم والان يأخذون حقهم من خلال معرض الكتاب ووالدي كان لديه مكتبة تحتوي علي 300 ألف كتاب وقمنا بنقلها في شقة خاصة للحفاظ عليهم .

وتابع عصام يوسف ، أن اختيار شخصية والدي للطفل في معرض الكتاب تكريما لأعماله وهو ما جعل الوقت مناسب لعرض سيرته الذاتية في المعرض .

