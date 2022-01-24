باحث بجامعة ميتشجان: جائحة كورونا تنتهي.. والفيروس مستمر

علق الدكتور إسلام حسين، باحث متخصص في علم الفيروسات بجامعة ميتشجان الأمريكية، على مدى نهاية فيروس كورونا، قائلًا إن جائحة كورونا ستنتهى مثل الجوائح التي واجهها البشر عبر التاريخ.

وقال خلال لقاءه عبر سكايب، مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامجها "90 دقيقة" المذاع على شاشة "المحور"، إن فيروس كورونا سيستمر معنا إلى أن يشاء الله، وسيحدث نوع من التوازن، حينما يصل سكان الكرة الأرضية إلى المناعة المناسبة.

وواصل قائلًا:" هناك جزء مهم من الخلايا، تستمر لفترة طويلة مع المرض ، والأجسام المضادة جزء من الصورة وليس الصورة كاملة".

