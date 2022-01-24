جلسة من مسئولي نادي الزمالك لحسم المفاوضات مع محمد أبوجبل

استقر مجلس إدارة نادي الزمالك على عقد جلسة مفاوضات مع محمد أبوجبل حارس مرمى الفريق المتواجد مع المنتخب في الكاميرون للمشاركة في أمم أفريقيا بعد عودته للقاهرة لحسم ملف تجديد عقده.

وينتهي عقد الحارس الدولي مع الفريق الأبيض بنهاية الموسم الجاري، ويحق له التوقيع لأي فريق في يناير الجاري.

ويستعد الزمالك لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا يوم الجمعة المقبل في الجولة الرابعة لمباريات المجموعة الثالثة لبطولة كأس الرابطة، والتي ستقام باستاد المقاولون العرب.

وكان الزمالك فاز بالأمس على المريخ السوداني بهدفين مقابل هدف في المباراة الودية التي أقيمت بينهما بملعب عبد اللطيف أبورجيلة.