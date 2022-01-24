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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط لبناني هارب من 250 حكما قضائيا في المنوفية

ضبط لبناني هارب
ضبط لبناني هارب

تمكنت مباحث مدينة السادات في محافظة المنوفية من ضبط صاحب مصنع لبناني الجنسية بمدينة السادات عقب أحكام قضائية تتجاوز 250 حكما قضائيا عقب محاولات مستمرة من العثور عليه وضبطه.

تلقي مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة السادات بضبط " ك . ع " لبناني الجنسية وصاحب مصنع في المنطقة الصناعية بالمدينة عقب عدة بلاغات من الأهالي بالنصب عليهم والاستيلاء علي أموال كثيرة منهم بحجة تشغيلها والهروب منهم.

وحصل الضحايا علي عدة أحكام وصلت إلي ٢٥٠ حكم قضائي هروب المتهم اللبناني.

وأكد مصدر أمني أن عدد من المواطنين حرروا محاضر ضد صاحب مصنع لبناني الجنسية تمثلت في قضايا شيكات بدون رصيد وصلت إلي أكثر من ٢٥٠ قضية صدر ضده أحكاما بالحبس.

وتابع أنه تم البحث عن المتهم لفترة كبيرة ونشر عدد من الكمائن الثابتة والمتحركة وتم ضبطه وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

محافظة المنوفية السادات لبناني المنوفية حكم قضائي

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