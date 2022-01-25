أزمة أصحاب ولا أعز على طاولة تنسيقية الأحزاب.. بكري: من آليات حروب الجيل الخامس.. وعمارة: استهدف السوق المصري وغلق نتفليكس مستحيل.. وأميرة صابر: فيلم عادي

مصطفى بكري: مشاركة فنانيين مصريين مع منصة نتفليكس مؤسف

محمد عمارة: فيلم أصحاب ولا أعز استهدف السوق المصري.. وغلق نتفليكس مستحيل

أميرة صابر: أصحاب ولا أعز فيلم عادي ولا يوجد ما يدعو للذعر

عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ندوة نقاشية اليوم الإثنين بين مؤيد ومعارض لشكل التناول للقضية التي يثيرها فيلم أصحاب ولا أعز للنجمة منى زكي وذلك بعد أن أثارت الجرأة التي ناقش بها الفيلم فكرة الأجهزة التكنولوجية وخاصة الموبايل باعتباره سبب في تشوه العلاقات سواء بين الأصدقاء أو الأزواج لما يحمله من خبايا وأسرار خاصة بصاحبه فقط لو اكتشفها المحيطين لربما تنهار العلاقات سواء صداقة أو زواج.

وأثار الفيلم جدلاً كبيراً، بعد عرضه مؤخراً عبر منصة نتفلكس لما يحتويه من مشاهد جريئة وألفاظ خادشة لا تتناسب مع المجتمع العربي الإسلامي حسبما رأى البعض بينما يرى الجانب المؤيد للفيلم أن الفن يناقش أي موضوع مهما كانت جرأته ولا يوجد إبداع في ظل وضع قيود على مناقشة الموضوعات.

ودار النقاش في هذا الإطار بين وجهتي النظر مع ضيوف الندوة الكاتب الصحفي مصطفى بكري عضو مجلس النواب ومحمد عمارة عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وأميرة صابر عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والناقد الفني خالد محمود ويدير الندوة الإعلامي أحمد عبدالصمد.

في البداية قال النائب مصطفى بكري، إن المجتمع له خصوصيته وثوابته، وهو ما يتعارض مع أهداف منصة نتفليكس والتي ترسم لنفسها أهداف سياسية ودائما ما تدافع عن المثلية الجنسية في المسلسلات والأفلام الذي تقوم بعملها أو تعرضها على منصتها، وأصبحت تستهدف مجتماعاتنا لنشر المثلية الجنسية وهو ما يتصادم مع اخلاقنا وقيمنا.



جاء ذلك خلال ندوة التنسيقية لتناول القضية التي يثيرها فيلم أصحاب ولا أعز، متابعا:" كيف يبدأ التطبيع الإسرائيلي؟.. يبدأ واحدة واحدة، وهذا هو ما يراد بنا، حيث إن المنتج للفيلم معروف بمواقففه المعادية للقيم، موضحا أن فيلم ريش واشتباك، بدا فيه عداء للمجتمع المصري.



وتابع مصطفى بكري: "ما يؤلمني مشاركة فنانين مصريين في هذه الأعمال تحت إشراف منصة مثل نتفلكش تحمل توجه معينا ويخضعوا لشروطها".



وعن البيان العاجل الذي تقدم به، قال مصطفى بكري: “كان هدفه هو كيف تتعامل الدولة المصرية مع هذه الأمور، حيث إنه لابد أن يكون هناك حلا يملأ الفراغ”، مشيرا إلى أن مجلس النواب هو ما يشرع القوانين وعليه دور كبير أيضا في هذا الأمر.



ولفت عضو مجلس النواب إلى أنه تحدث عن أزمة فيلم أصحاب ولا أعز كظاهرة غريبة توجه سهامها للداخل المصري، حيث إن التصدي ليس للفيلم بل لما هو قادم بعد ذلك.

واصل النائب مصطفى بكري، الهجوم على فيلم "أصحاب ولا أعز" الذي يعرض على منصة Netflix ويضم عددا من النجوم العرب، حيث : "لماذا لا تسمح الدولة للمتشددين في طرح أفكارهم، ولماذا تسمح بعرض الأمور الإباحية ولا تسمح للمتشدد بعرض أفكاره ومعتقداته؟ موضحا أنه لا يوجد مجتمع يستطيع أن يعيش بدون قيم ومباديء.



وأكد مصطفى بكري، أنه غير مقبول تماما أن يتم تجاوز المنطق والعقلانية والواقع، وإلا كان من الممكن يتم اتاحة المخدرات في الشارع ومن يريدها يقوم بشرائها.

وأوضح بكري أن ظاهرة الإباحية ترفضها الأديان، وتمثل ظلما للمجتمع، والترويج لها يمثل تطبيعا غير مقبول، مشيرا إلى إنه لا يتحدث عن منع عمل بعينه ولكن يجب أن يكون هناك ملء للفراغ وتقديم شيء هادف راق، مضيفا:" الاختيار قعد الناس في بيتهم".

ونوه بأن أصحاب هذا الفكر الخارج يمثلون آلية من آليات حروب الجيل الخامس، ويسعون لتنفيذ ايديولجيتهم بأي شكل.

وعبر بكري عن تقديره لكل الفنانين المصريين قائلا: “أنا لا أسيء لأي فنان مصري، وما يحدث هو مجرد عتاب لأنهم قيمة كبيرة في عقول المجتمع”.

وعلق النائب محمد عمارة عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، على الجدل المُثار حول الفيلم "أصحاب ولا أعز"، موضحا انه سوف يتناول هذه المشكلة بمبدأ علم التسويق.

وقال “عمارة”، إن أي مشروع ناجح يعتمد على فكرة التسويق، موضحا أن الفيلم استهدف السوق العربي والمصري، والدليل على ذلك الاستعانة بممثلين مصريين.

ونوه النائب محمد عمارة إلى أن الانتقاد يجب أن يكون للعمل الفني، معترضا على توجيه الانتقادات لشخص بعينه.

وتطرق في حديثه إلى ان منصة نتفليكس هي منصة دولية وغلقها شيء مستحيل، موضحا أن فكرة التسويق للإباحية والشذوذ الجنسي تخرج تماما عن القواعد البشرية والإلهية، منوها إلى أن فيلم أصحاب ولا أعز يناقش في جوهره قضية الستر والنفاق المجتمعي.

واختتم عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، قائلا: إنه ليس معارضا للفن ، لأن له دور كبير في غرس القيم المجتمعية".

وقالت النائبة أميرة صابر عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه لا يوجد هناك أحد ضد حرية الفن والإبداع، موضحة أن الفيلم عادي ولا يوجد ما يدعو للذعر بشأنه، متابعة: "ما شوفتش نقد فني للفيلم حتى الآن".



وطالبت نائبة التنسيقية بضرورة النظر والإهتمام بالمكون الثقافي للمجتمع، مشيرة إلى وجود دول دعمت الفن فى أزمة كوفيد لأهميته فى تشكيل الوعي وتكوينه بشكل سليم، كما أن أولياء الأمور يستطيعون التحكم فى ما يمكن أن يشاهده أبنائهم وما يفيدهم ويضرهم.



وأوضحت النائبة أميرة صابر عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن فيلم “ أصحاب ولا أعز” الذي أثار الجدل أصبح رقم واحد على منصة النتفلكس، مؤكدة أن الأمر يكمن في توعية المواطنين بالثقافة الفنية المجتمعية لخلق جيل أكثر وعيا من خلال الإهتمام ميزانيات الابداع الفني، من أجل تشكيل الذوق العام.