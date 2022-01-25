محمد جمال يكشف حقيقة هروب زوجته الإيطالية ووجود خلافات معها.. فيديو

كشف محمد جمال وزوجته أمينة الإيطالية، عن الشائعات التي انتشرت على السوشيال ميديا خلال الفترة الأخيرة، بأن زوجته هربت إلى إيطاليا عندما كان موجودا في مصر.

وقال محمد جمال إن الشائعات المنتشرة على السوشيال ميديا لا أساس لها من الصحة، معلقا “أنا طلعت زيارة أنا وزوجتى على العكس مما تردد للسوشيال ميديا أن زوجتى هربت وعشنا هنا لحد شهر أكتوبر الماضي”.

وأضاف محمد جمال، خلال تصريحات لبرنامج “التاسعة”، “أنا عندي خلافات مع أهل أمينة زوجتي وكل ما اجي ايطاليا بيحصل مشاكل وأنا مقيم في إيطاليا ومبنزلش مصر غير الإجازات بس”.



وتابع محمد جمال، ان “زوجتى راحت للشرطة وقالت أن امها اللى عملته ان هي احتجزت الأولاد”، مؤكدا أن “ حماتي كانت بتعامل ولادي بعنف عشان بيتكلموا عربي وانا مكنتش بقدر أكلم ولادي بطريقة مباشرة وارسلت صديق لي لحماتي عشان أكلم ولادي وبدأت تقتنع أني شخص كويس”.

وأشار محمد جمال إلى أن"حماتي كانت بتجبر اولادي انهم ياكلوا لحم خنزير وأى حاجة غير لحم الخنزير بتقدمها للكلاب، ولكن في النهاية نجحت أن أجتمع أنا وزوجتي وأولادي معا".

وأكدت أمينة زوجة محمد جمال، ان “أمى قفلت على اولادي البيت ، وكانت مانعاهم أنهم يتكلموا حتى لو بالتليفون مع زوجي”، مؤكدة أن والدتي “ كانت خايفة من العرب”.