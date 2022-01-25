غادة خليل: مصر مصنفة الأولى على الشرق الأوسط في الاستثمار بالشركات الناشئة..فيديو

قالت الدكتور غادة خليل، مديرة رواد مشروع 2030، إن مصر مصنفة الاولى على الشرق الأوسط وأفريقيا في الاستثمار بالشركات الناشئة، مؤكدة أن الاستثمار في الشركات الناشئة هو بمثابة التنمية الحقيقية.

وأضافت غادة خليل، خلال لقاء لها لبرنامج “التاسعة”، عبر “القناة الأولى المصرية”، أن رائد الأعمال يحتاج لأن تكون البيئة المحفزة مساعدة له من أجل تحويل الفكرة إلى مشروع حقيقي يكون سبب في إيجاد فرص عمل حقيقة على أرض الواقع".



وتابعت غادة خليل، أن "نعمل على 3 محاور في مشروع رواد 2030 لنشر فكرة ريادة الأعمال"، لافته: "رائد الأعمال هو الشاب الذي يفكر خارج الصندوق".

نعمل على تفعيل محور التعليم

وأشارت مديرة رواد مشروع 2030 إلى أنه لا بد من تبني ثقافة ريادة الأعمال ونعمل على تفعيل محور التعليم في رواد 2030 من خلال بروتوكولات لدراسة الماجستير في ريادة الأعمال وتحويل الفكرة لمشروع على الأرض".