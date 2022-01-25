الهلال السوداني: نستعد للأهلي بمعسكر جنوب إفريقيا وصفقة مفاجأة في الطريق.. فيديو

قال هيثم السوباط، المتحدث الرسمي لفريق الهلال السوداني، إن ملعب الجوهرة سيستضيف مباراة الأهلي أحد يومي 11 أو 12 فبراير المقبل، ضمن منافسات الجولة الأولى في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت، ببرنامج «الماتش» المذاع على قناة صدى البلد، أن فريق الهلال السوداني سيدخل في معسكر مغلق لمدة 15 يومًا في جنوب إفريقيا وسيخوض عدد من المباريات الودية هناك من ضمنهم مواجهة فريق صن داونز؛ استعدادًا لمواجهة الأهلي.

وكشف هيثم السوباط، عن تعاقد إدارة نادي الهلال، مع 5 صفقات جديدة، مشيرًا إلى أنه هناك لاعب أجنبي جديد سيكون مفاجأة خلال الساعات المقبلة ليشارك أمام الأهلي في المباراة المقبلة مع باقي الصفقات.

وأشار المتحدث الرسمي لفريق الهلال السوداني، أن حضور الجمهور لمباراة الأهلي المقبلة، لم يتم تحديده حتى الآن، مشيرًا إلى أن الأمر سيتحدد قبل 24 أو 48 ساعة من المباراة حسب الحالة الصحية في ظل انتشار فيروس كورونا.