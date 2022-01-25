عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستاذ جهاز هضمي يفجر مفاجأة حول تسبب مج البقرة في الإصابة بالسرطان.. فيديو

مج البقرة
مج البقرة

كشف الدكتور أشرف عمر، أستاذ الكبد والجهاز الهضمي بطب قصر العيني، حقيقة تسبب "مج البقرة"، في الإصابة بالسرطان.

 

وقال "عمر"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "بعض المواد التي يتم استخدامها في صناعة أدوات المائدة ومنها الأكواب قد تكون ضارة بالصحة، وقد تسبب في بعض المشكلات الصحية ومنها الإصابة بالسرطان".


وأوضح: "أدوات المائدة ومنها مج البقرة يحوي داخله مجسمات لبعض الدمى على هيئة حيوانات الذي انتشر مؤخرا بصورة كبيرة، قد تحتوي على البلاستيك أو الفخار أو الصلصال الحراري، وكذلك البورسلين بجودة رديئة، وعند تعرضها للحرارة العالية قد تتفاعل تلك المواد مع الطعام، وينتج عنها زيادة كمية الرصاص الذي يزيد من فرص الإصابة بأمراض الجهاز الهضمي أو السرطان على المدى البعيد".

 

وأشار: "مش هنستخدم أي مج وخلاص لازم نتحرى جودة المواد المصنع منها، ولازم الحرص الشديد من الأسرة عند اختيار تلك الأدوات"، موضحا: "لو كان المج مُصنع من الصلصال الحراري أو البورسلين الرديء يبقى خطر.. وهناك دورا كبيرا على الجهات المختصة بالإفراج الصحي عن تلك المنتجات بالمنافذ".

 

ولفت: "نسب الإصابة بالسرطان في مصر مرتفعة نتيجة الممارسات الصحية الخاطئة"، مردفا: "التهاون في اختيار أدوات المائدة قد تؤدي لمشكلات صحية مثل أمراض الجهاز الهضمي والزهايمر، نتيجة زيادة كمية الرصاص بالجسم ومن أخطر تلك المواد هو التيفال المقشر والألمونيوم رديء الجودة".

الاصابة بالسرطان الجهاز الهضمي السرطان ام بي سي مصر الجهات المختصة مج البقرة مشكلات صحية الكبد والجهاز الهضمي الصلصال الحراري أستاذ جهاز هضمي

ترشيحاتنا

محافظ البحر الأحمر: مدينة سفاجا ستكون قاطرة لعدد كبير من الاستثمارات لمصر.. فيديو

اليوم.. طلاب صفوف النقل بالثانوي الأزهري يؤدون امتحان الهندسة والفلسفة

أستاذ جهاز هضمي يفجر مفاجأة حول تسبب مج البقرة في الإصابة بالسرطان.. فيديو

عمرو أديب يوجه رسالة عاجلة للجماهير المصرية قبل مباراة كوت ديفوار.. فيديو

البلوشي: جزر القمر خسر بشرف.. وكل المنتخبات أصيبت بكورونا إلا الكاميرون.. فيديو

وزير الخارجية يستقبل المبعوث الأمريكي الخاص إلى القرن الأفريقي.. اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السعادة وعدم الخوف.. منى زكي ترد على منتقدي فيلم أصحاب ولا أعز

خزينة الزمالك تنتعش بـ 216 مليون جنيه

لماذا حذر النبي من النوم وحيدا؟.. لـ7 أسباب لا يعرفها الرجال والنساء

قعد 5 سنوات عنده 18 عاما.. ميدو يهاجم الصحف والمواقع بسبب رمضان صبحي

قفزة تاريخية في أسعار الذهب.. وعيار 21 يفوق التوقعات اليوم الإثنين

تمثالان جديدان لـ أبو الهول يتسببان في حالة من الانبهار العالمي

التموين: انخفاض أسعار الزيت فى هذا التوقيت

طارق شوقي ينشر فيديو من موقع صدى البلد عن تطوير التعليم.. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

8 نجوم في بدلة الضابط.. من الممثل الأبرز اقناعًا في تاريخ السينما المصرية؟

اكتئاب المراسل العسكري.. لماذا قرر سعيد عبد الغني ارتداء الملابس البيضاء فقط؟

بطولات خالدة في تاريخ الميري.. من معركة الإسماعيلية وحتى استشهاد «مبروك والحوفي»

بالمجان.. أفضل 7 أماكن سياحية في أبوظبي|بالصور

فيديو

طعن في الأعراض.. نقيب الممثلين يتقدم ببلاغ إلى النائب العام ضد شخص أساء للفنانين "فيديو"

بالغناء.. تشييع جثمان المخرج السورى بسام الملا.. فيديو

فى حوار خاص| مدير مركز حيوانات التجارب : لم نرصد كورونا فى العينات الواردة .. ونستهدف حماية الثروة الداجنة .. فيديو

حالة الطقس اليوم .. أسبوعان من البرد القارس وتحذير شديد لأهالي 3 محافظات "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (2)

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا شكر

”أصحاب ولا أعزّ“

كريمة أبو العينين

صكوك الغفران ومفاتيح جهنم

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة البشرية مع الثورة الصناعية الرابعة

إلهام أبو الفتح

الحارس

عبدالمعطى أحمد

إرهاصات التنافس الأمريكي الصيني بالمنطقة

نهال علام

ختامها مسك

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 14 "

مني أحمد

صاحب المقام الرفيع 

اﻟﻤﺰﻳﺪ