أستاذ جهاز هضمي يفجر مفاجأة حول تسبب مج البقرة في الإصابة بالسرطان.. فيديو

كشف الدكتور أشرف عمر، أستاذ الكبد والجهاز الهضمي بطب قصر العيني، حقيقة تسبب "مج البقرة"، في الإصابة بالسرطان.

وقال "عمر"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "بعض المواد التي يتم استخدامها في صناعة أدوات المائدة ومنها الأكواب قد تكون ضارة بالصحة، وقد تسبب في بعض المشكلات الصحية ومنها الإصابة بالسرطان".



وأوضح: "أدوات المائدة ومنها مج البقرة يحوي داخله مجسمات لبعض الدمى على هيئة حيوانات الذي انتشر مؤخرا بصورة كبيرة، قد تحتوي على البلاستيك أو الفخار أو الصلصال الحراري، وكذلك البورسلين بجودة رديئة، وعند تعرضها للحرارة العالية قد تتفاعل تلك المواد مع الطعام، وينتج عنها زيادة كمية الرصاص الذي يزيد من فرص الإصابة بأمراض الجهاز الهضمي أو السرطان على المدى البعيد".

وأشار: "مش هنستخدم أي مج وخلاص لازم نتحرى جودة المواد المصنع منها، ولازم الحرص الشديد من الأسرة عند اختيار تلك الأدوات"، موضحا: "لو كان المج مُصنع من الصلصال الحراري أو البورسلين الرديء يبقى خطر.. وهناك دورا كبيرا على الجهات المختصة بالإفراج الصحي عن تلك المنتجات بالمنافذ".

ولفت: "نسب الإصابة بالسرطان في مصر مرتفعة نتيجة الممارسات الصحية الخاطئة"، مردفا: "التهاون في اختيار أدوات المائدة قد تؤدي لمشكلات صحية مثل أمراض الجهاز الهضمي والزهايمر، نتيجة زيادة كمية الرصاص بالجسم ومن أخطر تلك المواد هو التيفال المقشر والألمونيوم رديء الجودة".