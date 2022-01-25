بـ إطلالة جريئة.. مي حلمي تبهر متابعيها في أحدث ظهور عبر إنستجرام

نشرت المذيعة مي حلمي، صورة جديدة في أحدث جلسة تصوير لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام".

وظهرت المذيعة مي حلمي، فيها بإطالة جريئة، مرتديةً فستانا أسود مكشوف الصدر والكتفين ،أما من الناحية الجمالية فاعتمدت علي الميكب الناعم المائل الي الترابي، والكحل الأسود الذي أظهر جمال عينيها، فضلا عن الروج الوردي .

وعلقت قائلةً :" اهم حاجه وانت بتفتي #الثقة"، مما نال إعجاب متابعيها من رواد مواقع التواصل الاجتماعي وتفاعلهم معها .

ومي حلمي مذيعة في مجال الرياضة، بدأت مسيرتها من خلال برامج الراديو، وانتقلت حاليا إلى برامج تليفزيونية.

يشار إلى أن آخر ما قدمته مي حلمي إعلاميًّا؛ هو برنامج الحكم، الذي يعرض حاليا على قناة الحدث اليوم.