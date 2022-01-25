عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بـ إطلالة جريئة.. مي حلمي تبهر متابعيها في أحدث ظهور عبر إنستجرام

صدى البلد

نشرت المذيعة مي حلمي، صورة جديدة  في أحدث جلسة تصوير لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام".

 

وظهرت   المذيعة مي حلمي، فيها بإطالة جريئة، مرتديةً فستانا أسود مكشوف الصدر والكتفين ،أما من الناحية الجمالية فاعتمدت علي الميكب الناعم المائل الي الترابي، والكحل الأسود الذي أظهر جمال عينيها، فضلا عن الروج الوردي .

 

وعلقت قائلةً :" اهم حاجه وانت بتفتي #الثقة"، مما نال إعجاب متابعيها من رواد مواقع التواصل الاجتماعي وتفاعلهم معها .

 

ومي حلمي مذيعة في مجال الرياضة، بدأت مسيرتها من خلال برامج الراديو، وانتقلت حاليا إلى برامج تليفزيونية.

 

يشار إلى أن آخر ما قدمته مي حلمي إعلاميًّا؛ هو برنامج الحكم، الذي يعرض حاليا على قناة الحدث اليوم.

 

اطلالة مي حلمي أخبار الفنانين عبر السوشال ميديا

ترشيحاتنا

ارتفاع عدد ضحايا التدافع خلال مبارة الكاميرون وجزر القمر إلى 8 قتلى

بورشه تكشف النقاب عن Taycan الكهربائية الجديدة .. فيديو وصور

في عيد ميلاد صلاح عبد الله.. أسرار حياته ومحطات انطلاقته الفنية

دعاء الوضوء .. 10 كلمات عند المضمضة تسقيك من حوض النبي

أحمد كريمة: الشرطة المصرية حافظت على الدولة من الانهيار..فيديو

تعليق أمريكي على الأوضاع في بوركينا فاسو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خزينة الزمالك تنتعش بـ 216 مليون جنيه

السعادة وعدم الخوف.. منى زكي ترد على منتقدي فيلم أصحاب ولا أعز

كلهم بايظين! .. مشادة على الهواء بين تامر أمين وإلهام شاهين بسبب فيلم أصحاب ولا أعز

لماذا حذر النبي من النوم وحيدا؟.. لـ7 أسباب لا يعرفها الرجال والنساء

تمثالان جديدان لـ أبو الهول يتسببان في حالة من الانبهار العالمي

قفزة تاريخية في أسعار الذهب.. وعيار 21 يفوق التوقعات اليوم الإثنين

قعد 5 سنوات عنده 18 عاما.. ميدو يهاجم الصحف والمواقع بسبب رمضان صبحي

التموين: انخفاض أسعار الزيت فى هذا التوقيت

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في حضن أخرى.. كاميرات المباراة تفضح خيانة مشجع لحبيبته|صور

بسبب ابن عمها.. عريس يصفع عروسه أمام المعازيم.. ورد صادم منها

الشبح يثير ذعر العالم.. سلالة متحورة جديدة من أوميكرون

كريم عبد العزيز وأحمد السقا في كواليس تصوير الاختيار 3

فيديو

على العهد مخلصين وادعو معايا لمصر.. أغاني تحتفل بعيد الشرطة الـ70

طعن في الأعراض.. نقيب الممثلين يتقدم ببلاغ إلى النائب العام ضد شخص أساء للفنانين "فيديو"

بالغناء.. تشييع جثمان المخرج السورى بسام الملا.. فيديو

فى حوار خاص| مدير مركز حيوانات التجارب : لم نرصد كورونا فى العينات الواردة .. ونستهدف حماية الثروة الداجنة .. فيديو

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (2)

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا شكر

”أصحاب ولا أعزّ“

كريمة أبو العينين

صكوك الغفران ومفاتيح جهنم

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة البشرية مع الثورة الصناعية الرابعة

إلهام أبو الفتح

الحارس

عبدالمعطى أحمد

إرهاصات التنافس الأمريكي الصيني بالمنطقة

نهال علام

ختامها مسك

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 14 "

مني أحمد

صاحب المقام الرفيع 

اﻟﻤﺰﻳﺪ