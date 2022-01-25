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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نائب المبعوث الأمريكي الخاص لإيران ريتشارد نيفيو يغادر منصبه

مفاوضات فيينا
مفاوضات فيينا

كشف مسؤول أمريكي، اليوم الثلاثاء، أن نائب المبعوث الأمريكي الخاص إلى إيران ريتشارد نيفيو غادر منصبه، لكنه لا يزال موظفًا في وزارة الخارجية الأمريكية.

فيما أعلن مسؤول أمريكي، أمس الاثنين، أن واشنطن مستعدة لمفاوضات مباشرة وعاجلة مع إيران، حسب ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.

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واشنطن: مستعدون لمفاوضات مباشرة وعاجلة مع إيران حول الاتفاق النووي

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تأتي الخطوة الأمريكية تزامنا مع إعلان وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أن بلاده مستعدة للتفاوض مع الولايات المتحدة بشكل مشترك حال تطلبت الضرورة ذلك من أجل تحقيق اتفاق نووي جيد".

وحسب “فرانس برس” قال متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إن الالتقاء بشكل مباشر سيسمح بتواصل أكثر فعالية، وهو أمر ملح للتوصل سريعا إلى تفاهم، محذرا من أنه لم يعد لدينا وقت تقريبا للتوصل إلى تفاهم.

وتستضيف فيينا منذ أبريل 2021 مفاوضات برعاية الاتحاد الأوروبي لإنقاذ الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني في ظل انسحاب الولايات المتحدة منه عام 2018 خلال ولاية رئيسها السابق، دونالد ترامب، الذي فرض عقوبات موجعة على الطرف الإيراني، ليرد الأخير بخفض التزاماته ضمن الصفقة منذ 2019.

وتجري المفاوضات رسميا بين إيران من جهة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا من جهة أخرى، بينما تشارك الولايات المتحدة في الحوار دون خوضها أي اتصالات مباشرة مع الطرف الإيراني.
 

الخارجية الأمريكية وزير الخارجية الإيراني الولايات المتحدة البرنامج النووي نائب المبعوث الأمريكي الخاص إلى إيران

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