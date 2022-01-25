أزمة لمرشح نائب رئيس الزمالك بعد مصافحة أحمد سليمان

أكد الإعلامي محمد شبانة أن رئيس نادي الزمالك عنف مصطفى هدهود المرشح ضمن قائمته في مقعد النائب بشكل كبير وحدثت مشكلة كبيرة بينهما على خلفية تواجد الأخير مع أحمد سليمان وقائمته في مقر النادي يوم الجمعة الماضي.



وقال شبانة في برنامجه بوكس تو بوكس، المذاع على فضائية ETC: "رئيس الزمالك دخل في مشادة مع هدهود ووجه اللوم له بسبب تواجده ومصافحته لأحمد سليمان وقائمته بداعي أن حضورهم من الأساس لمقر النادي غير قانوني والقيام بدعاية انتخابية.



وتابع رئيس الزمالك في حديثه مع هدهود :"بقا أنا قالب الدنيا وإزاي يخشوا النادي ويعملوا دعاية انتخابية وأنت رايح تسلم عليهم".