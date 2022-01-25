بحبهم أوي.. فيفي عبده توجه رسالة لرجال الشرطة في عيدهم الـ 70

وجهت النجمة فيفي عبده ، عبر موقع صدى البلد ، رسالة إلى رجال الشرطة في عيدهم السنوي الذين يحتفلون به اليوم.

وقالت فيفي عبده: "كل سنة وهما طيبين ربنا يخليهم ويحفظهم لمصر، و وكل عيد شرطة وهما طيبين وفي صحة وسعادة ونجاح وربنا يحفظهم لينا ، أنا بحبهم أوي ".

ويحل اليوم الاحتفال بـ عيد الشرطة الـ 70 والذى يوافق 25 يناير من كل عام حيث يعد هذا الاحتفال بمثابة رسالة شكر وامتنان لقوات الشرطة الذين يساهمون فى استمرار الامن والامان لهذا البلد، وفى هذه الاحتفالية يقدم عدد من الأغانى التى توضح بطولات رجال الشرطة وتضحياتهم من أجل هذا البلد.

ونرصد فى التقرير التالى أبرز الأغانى التى قدمت فى عيد الشرطة.

ادعوا معايا لمصر

أطلقت وزارة الداخلية، أغنية “ادعوا معايا لمصر” ويؤديها المطرب أحمد شيبة، وتتضمن مشاهد تكشف جهود رجال الشرطة، فى مواجهة التحديات الأمنية، والتصدي لكل ما يمس أمن وسلامة المواطنين.

على العهد مخلصين

ونشر الموقع الرسمى لوزارة الدفاع أغنية إهداء للشرطة المصرية فى عيد الشرطة السنوي والذى يواكب 25 يناير من كل سنة.

وجاء عنوان الاغنية " على العهد مخلصين"، وهي إهداء من القوات المسلحة المصرية للشرطة فى العيد السنوي.

أمر خدمة

كما تم اطلاق أغنية “أمر خدمة” والتى تحكي بطولات رجال الشرطة، تزامنا مع الاحتفالات بعيد الشرطة رقم 70، الذى يوثق معركة الإسماعيلية الشهيرة.

بدأت قصة معركة الشرطة فى صباح يوم الجمعة الموافق 25 يناير عام 1952، حيث قام القائد البريطانى بمنطقة القناة "البريجادير أكسهام" باستدعاء ضابط الاتصال المصرى، وسلمه إنذارا لتسلم قوات الشرطة المصرية بالإسماعيلية أسلحتها للقوات البريطانية، وترحل عن منطقة القناة وتنسحب إلى القاهرة فما كان من المحافظة إلا أن رفضت الإنذار البريطانى وأبلغته إلى فؤاد سراج الدين، وزير الداخلية فى هذا الوقت، والذى طلب منها الصمود والمقاومة وعدم الاستسلام.

المهمة

بينما نشرت وزارة الداخلية عبر صفحتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أغنية بعنوان، المهمة، وذلك تزامنا مع احتفالات الوزارة بـ عيد الشرطة الـ 70، حيث إن الأغنية من أداء مؤمن خليل وكلمات عبد الحميد الحباك، وألحان سامح صلاح وتوزيع أسامة سامى.

وغيرت وزارة الداخلية شعار صفحتها الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأصدرت شعارًا جديدًا، وذلك تزامنا مع احتفال عيد الشرطة الـ 70، حيث شهد يوم 25 يناير عام 1952 أعظم التضحيات، من رجال الشرطة في ملحمة الإسماعيلية الخالدة.