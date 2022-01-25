حدث ليلا.. غلق شارع ربيع الجيزاوي لتطوير الدائري.. مشادة على الهواء بين تامر أمين وإلهام شاهين.. إجماع دولي على معاقبة روسيا في حالة غزوها لـ أوكرانيا.. أبو العينين يهنئ الرئيس السيسي بعيد الشرطة

نشر “صدى البلد” على مدار الساعات الماضية ما حدث ليلا من الموضوعات المهمة ، وفيما يلي نرصد أبرز أحداث الساعات الماضية:

أعلنت وزارة الصحة الكاميرونية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة ضحايا حادثة التدافع أمام ملعب ياوندي في مباراة دور الـ 16 بين الكاميرون وجزر القمر إلى 8.

وقال بيان صادر عن الخارجية الأمريكية: "تشعر الولايات المتحدة بقلق عميق إزاء الأحداث في بوركينا فاسو، حيث نلاحظ أن ضباط الجيش أكدوا أنهم حلوا الحكومة والجمعية الوطنية وعلقوا الدستور".

وقعت مشادة كلامية بين الإعلامي تامر أمين، والفنانة إلهام شاهين على الهواء في برنامج "آخر النهار" بسبب دفاع الفنانة عن فيلم "أصحاب ولا أعز"... المزيد

أكدت الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أنه أي توغل عسكري روسي في أوكرانيا سيقابل بعواقب سريعة وخطيرة ومنسقة.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الإثنين، عن خروج 1803 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 345774 حتى اليوم. وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان،

أكد بيان أن كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا ودول أوروبية قرروا معاقبة روسيا في حالة غزوها لأوكرانيا.

تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة ، وتسيير حركة المرور ، وذلك تزامناً مع تنفيذ أعمال تركيب الكمر المعدنى بجسم الطريق الدائرى فى الإتجاهين تحديداً أعلى شارع ربيع الجيزى ، وذلك ضمن مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائرى فى المنطقة المحصورة بين طريق الأوتوستراد حتى أعلى طريق المريوطية.

هنأ النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري، بمناسبة الذكري الـ70 للاحتفال بعيد الشرطة. وقال أبو العينين في منشور رسمي عبر صفحته: "أتقدم بالتهنئة للرئيس السيسي والشعب المصري بمناسبة الذكري الـ70 للاحتفال بعيد الشرطة .. تلك الذكري الملهمة لرجال قدموا صفحات خالدة من البطولة والتضحية .. رجال أوفياء اقسموا على الشهادة أو النصر من أجل عزة وكرامة وطننا".

قال اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، "إن القيادة السياسية أصبحت تولي إهتمام كبير بـ “سفاجا”، مؤكدا أنه من عدة شهور قام الفريق كامل الوزير وزير النقل تم إستطلاع الطريق المخصص للقطار السريع والذي سيمر من محافظة قنا ويدخل على سفاجا وبعد ذلك مدينة الغردقة".

أكد السفير علاء يوسف سفير مصر فى باريس ومندوبها الدائم لدى اليونسكو أن ما شهده منتدى شباب العالم، الذى استضافته مدينة شرم الشيخ...

قالت الدكتور غادة خليل، مديرة رواد مشروع 2030، إن مصر مصنفة الاولى على الشرق الأوسط وأفريقيا في الاستثمار بالشركات الناشئة، مؤكدة أن الاستثمار في الشركات الناشئة هو بمثابة التنمية الحقيقية.

يرى محمد فضل نجم المنتخب الوطني السابق أن بطء هجمات منتخب مصر أبرز عيوب الفراعنه في مواجهة كوت ديفوار، موضحا أن سرعة نقل الكرة والهجمة أفضل طريقة لمباغتة المنتخب الإيفوارى الذي يترك مساحات كبيرة في خطه الخلفي. وقال فضل مع الإعلامي محمد شبانة في برنامج بوكس تو بوكس، المذاع على فضائية ETC: "أفضل الدفع

يستقبل سامح شكري وزيـر الخـارجـيـة، اليوم الثلاثاء بمقر وزارة الخارجية، المبعوث الأمريكي الخاص إلى القرن الإفريقي...

وجه الإعلامي عمرو أديب، رسالة إلى الجماهير المصرية قبل مباراة مصر وكوت ديفوار ببطولة كأس الأمم الأفريقية.

أعلنت السفارة الإماراتية في مصر، عن تسلم وزير الخارجية سامح شكري نسخة من أوراق اعتماد سفيرة الإمارات لدى القاهرة مريم خليفة الكعبي.

توقع محمد فضل نجم الأهلي والكرة المصرية السابق، رحيل موسيماني عن القلعة الحمراء بنهاية الموسم الحالي قائلا أن الأهلي لا يسمح برحيل مدربه في نصف الموسم، لكن أخطاء موسيماني تكررت في الفترة الأخيرة وهو ما أزعج مسئولي الأهلي. وتابع فضل في تصريحات مع الإعلامي محمد شبانة في برنامج بوكس تو بوكس، المذاع على

أكد الإعلامي محمد شبانة أن اتحاد الكرة تلقي تأكيدات من اللجنة المنظمة لبطولة الأمم الأفريقية بإرسال 18 مليون جنيه، مكافأة التأهل لربع نهائي أمم أفريقيا حال الفوز على كوت ديفوار في قمة الأربعاء المقبل بثمن النهائي. وتابع شبانة في برنامجه بوكس تو بوكس، المذاع على فضائية ETC : "أكدت اللجنة المنظمة للمنتخبات

أكد البنك الدولي، اليوم الثلاثاء، أن الأزمة الاقتصادية الموجودة في الوقت الحالي في لبنان تسببت فيها النخبة الحاكمة.