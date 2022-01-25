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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حدث ليلا.. غلق شارع ربيع الجيزاوي لتطوير الدائري.. مشادة على الهواء بين تامر أمين وإلهام شاهين.. إجماع دولي على معاقبة روسيا في حالة غزوها لـ أوكرانيا.. أبو العينين يهنئ الرئيس السيسي بعيد الشرطة

صدى البلد

نشر “صدى البلد” على مدار الساعات الماضية ما حدث ليلا من الموضوعات المهمة ، وفيما يلي نرصد أبرز أحداث الساعات الماضية:

ارتفاع عدد ضحايا التدافع خلال مباراة الكاميرون وجزر القمر إلى 8 قتلى

أعلنت وزارة الصحة الكاميرونية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة ضحايا حادثة التدافع أمام ملعب ياوندي في مباراة دور الـ 16 بين الكاميرون وجزر القمر إلى 8.

تعليق أمريكي على الأوضاع في بوركينا فاسو

وقال بيان صادر عن الخارجية الأمريكية: "تشعر الولايات المتحدة بقلق عميق إزاء الأحداث في بوركينا فاسو، حيث نلاحظ أن ضباط الجيش أكدوا أنهم حلوا الحكومة والجمعية الوطنية وعلقوا الدستور".

 

كلهم بايظين! .. مشادة على الهواء بين تامر أمين وإلهام شاهين بسبب فيلم أصحاب ولا أعز

وقعت مشادة كلامية بين الإعلامي تامر أمين، والفنانة إلهام شاهين على الهواء في برنامج "آخر النهار" بسبب دفاع الفنانة عن فيلم "أصحاب ولا أعز"... المزيد

شديد اللهجة.. تحذير أمريكي لروسيا بسبب أوكرانيا

أكدت الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أنه أي توغل عسكري روسي في أوكرانيا سيقابل بعواقب سريعة وخطيرة ومنسقة.

 

الصحة: تسجيل 1651 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا و28 وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الإثنين، عن خروج 1803 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 345774 حتى اليوم. وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان،

إجماع دولي على معاقبة روسيا في حالة غزوها لـ أوكرانيا

أكد بيان أن كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا ودول أوروبية قرروا معاقبة روسيا في حالة غزوها لأوكرانيا.

بسبب تطوير الطريق الدائري|غلق شارع ربيع الجيزاوي .. تعرف على الطرق البديلة

تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة ، وتسيير حركة المرور ، وذلك تزامناً مع تنفيذ أعمال تركيب الكمر المعدنى بجسم الطريق الدائرى فى الإتجاهين تحديداً أعلى شارع ربيع الجيزى ، وذلك ضمن مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائرى فى المنطقة المحصورة بين طريق الأوتوستراد حتى أعلى طريق المريوطية.

أبو العينين يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري ووزارة الداخلية بالذكرى الـ70 لعيد الشرطة

هنأ النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري، بمناسبة الذكري الـ70 للاحتفال بعيد الشرطة. وقال أبو العينين في منشور رسمي عبر صفحته: "أتقدم بالتهنئة للرئيس السيسي والشعب المصري بمناسبة الذكري الـ70 للاحتفال بعيد الشرطة .. تلك الذكري الملهمة لرجال قدموا صفحات خالدة من البطولة والتضحية .. رجال أوفياء اقسموا على الشهادة أو النصر من أجل عزة وكرامة وطننا".

محافظ البحر الأحمر: مدينة سفاجا ستكون قاطرة لعدد كبير من الاستثمارات لمصر.. فيديو

قال اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، "إن القيادة السياسية أصبحت تولي إهتمام كبير بـ “سفاجا”، مؤكدا أنه من عدة شهور قام الفريق كامل الوزير وزير النقل تم إستطلاع الطريق المخصص للقطار السريع والذي سيمر من محافظة قنا ويدخل على سفاجا وبعد ذلك مدينة الغردقة".

سفير مصر في باريس:منتدى شباب العالم منصة دولية مهمة للحوار وتبادل الخبرات.. صور

أكد السفير علاء يوسف سفير مصر فى باريس ومندوبها الدائم لدى اليونسكو أن ما شهده منتدى شباب العالم، الذى استضافته مدينة شرم الشيخ...

غادة خليل: مصر مصنفة الأولى على الشرق الأوسط في الاستثمار بالشركات الناشئة..فيديو

قالت الدكتور غادة خليل، مديرة رواد مشروع 2030، إن مصر مصنفة الاولى على الشرق الأوسط وأفريقيا في الاستثمار بالشركات الناشئة، مؤكدة أن الاستثمار في الشركات الناشئة هو بمثابة التنمية الحقيقية.

محمد فضل: المنتخب قادر على تخطي كوت ديفوار.. وموسيمانى أخطأ بحق الأهلي

يرى محمد فضل نجم المنتخب الوطني السابق أن بطء هجمات منتخب مصر أبرز عيوب الفراعنه في مواجهة كوت ديفوار، موضحا أن سرعة نقل الكرة والهجمة أفضل طريقة لمباغتة المنتخب الإيفوارى الذي يترك مساحات كبيرة في خطه الخلفي. وقال فضل مع الإعلامي محمد شبانة في برنامج بوكس تو بوكس، المذاع على فضائية ETC: "أفضل الدفع

وزير الخارجية يستقبل المبعوث الأمريكي الخاص إلى القرن الأفريقي.. اليوم

يستقبل سامح شكري وزيـر الخـارجـيـة، اليوم الثلاثاء بمقر وزارة الخارجية، المبعوث الأمريكي الخاص إلى القرن الإفريقي...

عمرو أديب يوجه رسالة عاجلة للجماهير المصرية قبل مباراة كوت ديفوار.. فيديو

وجه الإعلامي عمرو أديب، رسالة إلى الجماهير المصرية قبل مباراة مصر وكوت ديفوار ببطولة كأس الأمم الأفريقية.

وزير الخارجية يتلقى أوراق اعتماد سفير الإمارات بالقاهرة

أعلنت السفارة الإماراتية في مصر، عن تسلم وزير الخارجية سامح شكري نسخة من أوراق اعتماد سفيرة الإمارات لدى القاهرة مريم خليفة الكعبي.

محمد فضل: أتوقع رحيل موسيمانى عن الأهلي وهؤلاء أرشحهم لخلافته

توقع محمد فضل نجم الأهلي والكرة المصرية السابق، رحيل موسيماني عن القلعة الحمراء بنهاية الموسم الحالي قائلا أن الأهلي لا يسمح برحيل مدربه في نصف الموسم، لكن أخطاء موسيماني تكررت في الفترة الأخيرة وهو ما أزعج مسئولي الأهلي. وتابع فضل في تصريحات مع الإعلامي محمد شبانة في برنامج بوكس تو بوكس، المذاع على

كاف يحدد مكافأة فوز مصر على كوت ديفوار

أكد الإعلامي محمد شبانة أن اتحاد الكرة تلقي تأكيدات من اللجنة المنظمة لبطولة الأمم الأفريقية بإرسال 18 مليون جنيه، مكافأة التأهل لربع نهائي أمم أفريقيا حال الفوز على كوت ديفوار في قمة الأربعاء المقبل بثمن النهائي. وتابع شبانة في برنامجه بوكس تو بوكس، المذاع على فضائية ETC : "أكدت اللجنة المنظمة للمنتخبات

 

البنك الدولي: الأزمة الاقتصادية في لبنان تهدد الاستقرار والسلام الاجتماعي

أكد البنك الدولي، اليوم الثلاثاء، أن الأزمة الاقتصادية الموجودة في الوقت الحالي في لبنان تسببت فيها النخبة الحاكمة.

 

حدث ليلا مباراة الكاميرون وجزر القمر بوركينا فاسو ابطال فيلم اصحاب ولا اعز

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