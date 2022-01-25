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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سلطنة عمان.. كشف مستوطنة كبيرة تعود لأكثر من أربعة آلاف سنة

كشف اثري
كشف اثري

كشفت ‏أعمال التنقيب الأثري في ولاية الرستاق  بسلطنة عمان عن مستوطنة كبيرة ومتطورة يعود عمرها لأكثر من أربعة آلاف سنة مضت، وتضم عددًا كبيرًا من المباني الضخمة والمدافن.

‏وبحسب ماذكرت وكالة الانباء العمانية؛ فقد جرى الكشف عن المستوطنة في منطقة "الطيخة" الواقعة على أطراف سلسلة جبال الحجر من قبل البعثة الأثرية المشتركة بين قسم الآثار بكلية الآداب والعلوم الاجتماعية في جامعة السُّلطان قابوس، وجامعة بيزا الإيطالية، وبإشراف من وزارة التراث والسياحة.

‏وأظهرت نتائج التنقيب الأثري أن الموقع سُكن لأول مرّة في الألف الثالثة قبل الميلاد خلال العصر البرونزي المبكر، ويمثل إحدى مستوطنات ثقافة أم النار التي شهدت ازدهارًا كبيرًا وواسعًا في سلطنة عمان. 

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