أسعار النفط ترتفع مع تزايد المخاوف من نقص المعروض بسبب توترات جيوسياسية

ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، معوضة بعضا من خسائرها أمس، إذ أدى التوتر المتزايد في شرق أوروبا والشرق الأوسط ، إلى زيادة المخاوف من نقص المعروض.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 60 سنتا أو 0.7 في المئة إلى 86.87 دولار للبرميل بحلول الساعة الـ0528 بتوقيت جرينتش بعد تراجعها 1.8 في المئة في الجلسة السابقة.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 45 سنتا أو 0.5 في المئة إلى 83.76 دولار للبرميل بعد أن تراجعت 2.2 في المئة أمس الاثنين.

وزادت أسعار النفط ، إلى أعلى مستوياتها في سبع سنوات الأسبوع الماضي مدعومة بنقص المعروض على مستوى العالم، وارتفاع الطلب العالمي.

قال حلف شمال الأطلسي أمس الاثنين إن الدول الأعضاء في الحلف تضع قواتها في حالة تأهب وتعزز انتشارها في شرق أوروبا بمزيد من السفن والمقاتلات في رد فعل على تنامي الحشد العسكري الروسي على الحدود الأوكرانية.

وفي الشرق الأوسط، شنت جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران ، هجوما صاروخيا على الإمارات أمس الاثنين استهدف قاعدة تستضيف قوات أمريكية، لكن مسؤولين أمريكيين وإماراتيين قالوا إن صواريخ باتريوت الأمريكية تصدت للهجوم.

وقال ساتورويوشيدا محلل السلع لدى راكوتين سكيورينيز ”احتمالات خفض الأسعار في أسواق النفط تظل محدودة إذ إن أي تصعيد للوضع في أوكرانيا أو الشرق الأوسط سيرفع الأسعار بشكل كبير“.