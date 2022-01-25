عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أسعار النفط ترتفع مع تزايد المخاوف من نقص المعروض بسبب توترات جيوسياسية

أسعار النفط ترتفع
أسعار النفط ترتفع

ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، معوضة بعضا من خسائرها أمس، إذ أدى التوتر المتزايد في شرق أوروبا والشرق الأوسط ، إلى زيادة المخاوف من نقص المعروض.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 60 سنتا أو 0.7 في المئة إلى 86.87 دولار للبرميل بحلول الساعة الـ0528 بتوقيت جرينتش بعد تراجعها 1.8 في المئة في الجلسة السابقة.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 45 سنتا أو 0.5 في المئة إلى 83.76 دولار للبرميل بعد أن تراجعت 2.2 في المئة أمس الاثنين.

اليابان بصدد تفعيل برنامجا لدعم تجار النفط للسيطرة على أسعار الوقود

ارتفاع سعر برميل النفط في الكويت ليبلغ 87.97 دولار

وزادت أسعار النفط ، إلى أعلى مستوياتها في سبع سنوات الأسبوع الماضي مدعومة بنقص المعروض على مستوى العالم، وارتفاع الطلب العالمي.

قال حلف شمال الأطلسي أمس الاثنين إن الدول الأعضاء في الحلف تضع قواتها في حالة تأهب وتعزز انتشارها في شرق أوروبا بمزيد من السفن والمقاتلات في رد فعل على تنامي الحشد العسكري الروسي على الحدود الأوكرانية.

وفي الشرق الأوسط، شنت جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران ، هجوما صاروخيا على الإمارات أمس الاثنين استهدف قاعدة تستضيف قوات أمريكية، لكن مسؤولين أمريكيين وإماراتيين قالوا إن صواريخ باتريوت الأمريكية تصدت للهجوم.

وقال ساتورويوشيدا محلل السلع لدى راكوتين سكيورينيز ”احتمالات خفض الأسعار في أسواق النفط تظل محدودة إذ إن أي تصعيد للوضع في أوكرانيا أو الشرق الأوسط سيرفع الأسعار بشكل كبير“.

اسعار النفط التوترات الجيوسياسية المخاوف

ترشيحاتنا

مدبولي: مصر حريصة على التوصل لاتفاق ملزم قانونا لملء وتشغيل سد النهضة

السعودية تحذر المواطنين من ذروة موجة باردة جديدة تضرب المملكة

أستاذ المناهج: تعيين 30 ألف معلم حل سريع وحاسم للموقف الحالي

8 وفيات.. بيان عاجل من الكاف بشأن كارثة استاد أوليمبي

بسبب دفاية.. مصرع 5 من أسرة واحدة في البحيرة

فى مشهد مفزع.. عاصفة ثلجية وإعصار مائي باليونان .. فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشادة على الهواء بين تامر أمين وإلهام شاهين بسبب فيلم أصحاب ولا أعز

تحصيل 200 جنيه مقابل أداء التقييم النهائي لطلاب المدارس الفنية المطبقة للجدارات

بسبب مشهد أصحاب ولا أعز.. كيف تعيش أسرة أحمد حلمي ومنى زكي ؟

قمة الظلم.. ميدو يفتح النار على CAF بسبب حارس مرمى جزر القمر

كارثة تهدد الأرض.. ناسا: انفجار شمسي خطير قد يتسبب في انقطاع الكهرباء والإنترنت

أجواء شديدة البرودة.. الأرصاد تحذر من موجة أمطار غزيرة تضرب المحافظات

السعودية.. تركي آل الشيخ يكشف آخر تطورات حالته الصحية

بسبب دفاية.. مصرع 5 من أسرة واحدة في البحيرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كارثة تهدد الأرض.. ناسا: انفجار شمسي خطير قد يتسبب في انقطاع الكهرباء والإنترنت

نشرة المنوعات.. فضيحة مشجع في المدرجات.. الشبح يثير ذعر العالم.. وراكب يتعلق بعجلة طائرة 11 ساعة

العجوز الصغيرة.. فتاة شعرها يتحول للون الأبيض بالكامل منذ الطفولة|صور

اختباء رجل بين عجل الطائرة لمدة 11 ساعة.. شاهد ما حدث له

فيديو

فيديو جراف.. كيف رد محمد التاجي على سخرية محمد رمضان؟

فيديو جراف| ضبط شاب يؤدى الامتحان بدلا من مصطفى محمد نجم الزمالك ..ما قصته

فيديو جراف.. مصر تنجح في تصنيع دواء مولونبيرافير.. ما القصة

على العهد مخلصين وادعو معايا لمصر.. أغاني تحتفل بعيد الشرطة الـ70

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (2)

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا شكر

”أصحاب ولا أعزّ“

كريمة أبو العينين

صكوك الغفران ومفاتيح جهنم

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة البشرية مع الثورة الصناعية الرابعة

إلهام أبو الفتح

الحارس

عبدالمعطى أحمد

إرهاصات التنافس الأمريكي الصيني بالمنطقة

نهال علام

ختامها مسك

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 14 "

مني أحمد

صاحب المقام الرفيع 

اﻟﻤﺰﻳﺪ