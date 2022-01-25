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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تكثيف أعمال تصريف مياه الأمطار في الإسكندرية استعدادًا للنوات

أعمال تطهير الشنايش
أعمال تطهير الشنايش شرق الإسكندرية

 

واصلت الأجهزة المعنية بحي ثان المنتزه، أعمال تصريف وكسح مياه الأمطار ورفع درجة الاستعداد بنطاق الحي، الذي يقع شرقي الإسكندرية.

كلف اللواء حسن الجمال رئيس حي ثان المنتزه، مدير إدارة الأزمات والكوارث بالحي، بمتابعة ما يقوم به رجال الصرف الصحي من أعمال لتطهير شنايش الأمطار بنطاق الحي.

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وذكر الحي في بيان أن هذا يأتي لزيادة طاقتها الاستيعابية وللتأكد من مدى جاهزيتها لاستيعاب مياه الأمطار خلال النوات، ولتلافي حدوث تراكمات لمياه الأمطار بنطاق الحي وذلك باستخدام السيارة الكباش، وبتواجد مسؤول قطاع الصرف الصحي.

فضلا عن القيام بأعمال ترميم مطابق الصرف الصحي وشنايش الأمطار المتهالكة، بمنطقة العصافرة قبلي، بتواجد مدير قطاع الترميمات بالصرف الصحي بالمنتزه ثان.

وتتعرض الإسكندرية لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، يصاحبها سقوط أمطار على فترات وانخفاض في درجات الحرارة.

الاسكندرية الصرف الصحى إدارة الأزمات مياه الأمطار درجات الحرارة اعمال تطهير

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