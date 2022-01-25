منتخب مصر يتعادل مع تايلاند استعدادا لأمم 1998.. نوستالجيا

شهد يوم الأحد الموافق 25 يناير عام 1998 تعادل منتخب مصر الوطني في بانكوك مع نظيره منتخب تايلاند بهدف لكل منهما.

جاء ذلك في إطار منافسات الجولة الاولي من كأس الملك التى أقيمت في تايلاند وسط حضور جماهيري يقدر بعشرة آلاف متفرج.

نجح منتخب مصر الوطنى فى تحويل تأخره بهدف شارليمسان في الدقيقة 26 من الشوط الاول الي تعادل برأسية البديل الصاعد وليد صلاح عبد اللطيف في الدقيقة 43 من الشوط الثاني.

وجاءت مشاركة منتخب مصر الوطنى ضمن منافسات الدورة باعتبارها البروفة الأخيرة للفراعنة الكبار قبل السفر الي بوركينا فاسو للمشاركة في نهائيات كأس الأمم الافريقية.

ضم تشكيل منتخب مصر في هذه المباراة كلا من:



نادر السيد فى حراسة المرمى وياسر رضوان ومحمد يوسف وهاني رمزي وسمير كمونة وياسر ريان وأحمد حسن وسامي الشيشيني وعبد الستار صبري وحازم امام وحسام حسن.