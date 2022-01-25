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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بإطلالة كاجول.. شاهد أحدث ظهور لـ درة

درة
درة

نشرت الفنانة درة ، صور لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

وظهرت درة ، في الصوره وهي تتناول وجبه الفطار ، باطلالة كاجوال .

ويعرض حالياً لـ درة فيلم “الكاهن”، الذي يشاركها بطولته، محمود حميدة، وجمال سليمان وإياد نصار وحسين فهمي وفتحي عبد الوهاب تأليف محمد ناير إخراج عثمان أبو لبن، وهو يتناول صراع القوى الخفية للتحكم في الاقتصاد العالمي من خلال حرب المعلومات.

وتستعرض الأحداث ملاحقة صحفيين لأطراف تلك المنظمات، رغم تعرضهما لمأساة إنسانية تعصف بحياتهما الشخصية، وبمساعدة محامي المنظمة، يتحد الثلاثي لكشف مخطط التنظيم للعالم.

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