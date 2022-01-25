محمد صلاح يهنئ حجازي بعيد ميلاده

هنأ محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الانجليزي، ومنتخب مصر، أحمد حجازي بمناسبة عيد ميلاده.

ونشر محمد صلاح صورة له برفقة أحمد حجازي عبر خاصية استوري على إنستجرام، معلقا عليها: "عيد ميلاد سعيد".

تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية مساء غد الأربعاء لمتابعة مباراة المنتخب أمام كوت ديفوار في دور ال ١٦ من بطولة كأس الأمم الأفريقية ٢٠٢١ في الكاميرون.

وتأهل منتخب مصر عقب احتلاله وصافة ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط، إثر خسارته من نيجيريا وفوزه على غينيا بيساو والسودان.

بينما تأهل أفيال كوت ديفوار لثمن نهائي أمم أفريقيا بعد تصدرهم المجموعة الخامسة برصيد 7 نقاط، إثر الفوز على الجزائر وغينيا الاستوائية والتعادل مع سيراليون.