مروة فرحات تشارك بديوان «توت وشفايف» بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

صدر حديثاً عن دار «فهرس» للنشر والتوزيع، الديوان الثالث للشاعرة والروائية مروة فرحات، تحت عنوان «توت وشفايف»، والذى تُشارك به فى فعاليات معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ53 لعام 2022م، والتى تنطلق صباح غداً الأربعاء المُوافق 26 يناير.

ويضم الديوان بين طياته 49 قصيدة بالعامية، فى 126 صفحة، وبصورة شعرية تحمل الكثير من أشجان الحُب والغزل والاشتياق وغيرها من القصائد الأخرى المُتنوعة، التى تتمتع بالصورة البلاغية السهلة، والصور الفنية ذات الدلالات العميقة، والابتعاد عن التراكيب المُعقدة.

ويُعَد «توت وشفايف»، هو الديوان الثالث لـ«فرحات»، الذى تخرج به إلى النور بعد جُهد استمر لأكثر من عامين، حيث إنه من المُتوقع أن يُحقق الديوان الثالث لها صدى واسعاً، خاصةً أن لها جمهور عريض ينتظر كل أعمالها، ويُتابعها بشغف.

مروة فرحات، أحد أبناء مدينة بيلا، التابعة لمحافظة كفر الشيخ، وتعمل مُعلمة لغة إنجليزية فى مدرسة بيلا الثانوية بنات، صدر لها ديوانان من الشعر هُما «ورب الحُب» عام 2017م، و«مارون جلاسيه» عام 2018م، كما صدرت لها رواية تحت عنوان «مركب شمس» فى عام 2020م، ويُعتبر ديوان «توت وشفايف» هو آخر أعمالها الأدبية.

وينطلق معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ53، غداً الأربعاء، المُوافق 26 يناير ويستمر حتى 7 فبراير، فى مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، تحت شعار «هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل»، وتحل اليونان ضيف شرف الدورة، واختارت الكاتب يحيى حقى شخصية المعرض، والكاتب عبد التواب يوسف شخصية معرض كتاب الأطفال.