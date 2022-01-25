لمناقشة قضية سد النهضة.. شكري يستقبل المبعوث الأمريكي الخاص بأفريقيا |صور

يستقبل سامح شكري وزيـر الخـارجـيـة، اليوم الثلاثاء بمقر وزارة الخارجية، المبعوث الأمريكي الخاص إلى القرن الإفريقي، ديفيد ساترفيلد الذي يزور القاهرة، في إطار جولته الحالية بالمنطقة والتي تشمل كينيا ومصر والإمارات.

ويعقد الوزير شكري مع ساترفيلد جلسة مباحثات بمقر وزارة الخارجية، حول القضايا الافريقية ذات الاهتمام والتحديات التي تواجهها دول القارة فضلا عن قضية سد النهضة والتطورات في السودان.

جدير بالذكر ان الولايات المتحدة الأمريكية كانت قد اعلنت مطلع الشهر الجاري تعيين سفيرها السابق في تركيا والذي انتهت ولايته فيها، ديفيد ساترفيلد، مبعوثا خاصا لأزمتي السودان وإثيوبيا، خلفا لجيفري فيلتمان.

ونشر وزير الخارجية الأمريكي أنوتني بلينكن، عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، نبأ تعيين ديفيد ساترفيلد، بهذا المنصب في السابع من يناير الماضي.