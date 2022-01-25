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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

زراعة النواب توصي بسرعة إدراج3 مشروعات لتغطية ترع بلقاس ضمن حياة كريمة

مجلس النواب
مجلس النواب

ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب وحيد قرقر وكيل لجنة النقل والمواصلات، بشأن عدم تنفيذ عدد من مشروعات التغطية للمجارى المائية بدائرة بلقاس وبسنديلة رغم وجود اتفاق مسبق مع الجهات المعنية بشأن تغطيتها.

وانتقد النائب وحيد قرقر خلال استعراضه طلب الإحاطة، تأخر تنفيذ عدد من مشروعات تغطية المجارى المائية بالدائرة منها الجنابية اليمني لبحر بسنديلة حتي قرية الغنامة واستكمال تغطية ترعة البشوات والجنابية اليمني لبحر حفير شهاب الدين.

وأكد قرقر، أهمية سرعة تنفيذ  المشروعات نظرا لأنها تتعلق بمحاور مرورية هامة، وتقع داخل الكتلة السكنية، ما يمكن الاستفادة منها في إقامة مشروعات أخرى هامة للمواطنين.

وأشار إلي عدم إلتزام وزارة الرى بتنفيذ مشروعات التغطية، رغم وجود مخاطبات صادرة من وزارة التخطيط منذ عام 2018 بتوفير الاعتمادات اللازمة لها، بالإضافة إلي وجود خطابات تضامنية بين الرى ومجلس المدينة ببلقاس بشأن الموافقة علي التتفيذ وإمكانية ضمها لمشروعات حياة كريمة بمركز بلقاس، مشيرا إلي وجود خطابات متبادلة مؤخرا حول تنفيذ تلك المشروعات دون اتخاذ خطوة علي أرض الواقع.

وطالب وكيل لجنة النقل، من ممثلي الحكومة بالكشف عن سبب عدم التنفيذ وحسم موقف إدراجها بمشروعات حياه كريمة.


وأيده النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، مطالبا من المسئولين بردود قاطعة بشأن موقف تلك المشروعات، لاسيما وانها مشروعات نفع عام.

ومن جانبه قال مجدى الشحات وكيل وزارة الرى بمحافظة الدقهلية، إنه بعد دراسة   المشروعات تبين أنها تنطبق عليها معايير واشتراطات التغطيات، إلا أن الأزمة التي تواجههم هي عدم وجود اعتمادات مالية.

وأشاد النائب وحيد قرقر، بإعلان وكيل وزارة الرى بانطباق معايير التغطيات علي المشروعات،  متسائلا عن سبب عدم الاعتماد المالي لها.
وأشار إلي انهم كنواب يمكنهم التواصل مع وزارتي المالية والتخطيط.

وأعلن الدكتور محمد أبو غنيمة سكرتير عام محافظة الدقهلية، بأنه طالما تنطبق علي تلك المشروعات معايير التغطيات، فسوف يتم إدراجها ضمن مشروعات حياة كريمة بمركز بلقاس، مشيرا إلي أنه علي استعداد لتقديم أى خطابات مطلوبة بهذا الشأن.

وأوصت اللجنة برئاسة النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والرى، في ختام مناقشة طلب الإحاطة ، بضرورة الإسراع في خطوات إدراج المشروعات الثلاثة بمبادرة حياه كريمة من خلال التنسيق بين وزارات  الرى و التنمية المحلية والتخطيط والمالية.

وأشاد الحصرى، بمبادرة حياة كريمة التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلي أنها من أضخم المشروعات علي مستوى العالم، وانها ستغير شكل الريف المصرى وتقلل الفجوة بين الريف والحضر.

مجلس النواب وزارة التخطيط محافظة الدقهلية محاور مرورية حياة كريمة مركز بلقاس المجاري المائية لجنة النقل والمواصلات مجلس المدينة

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