محاكمة ريم البارودى بتهمة سب وقذف ريهام سعيد

تنظر المحكمة الاقتصادية، محاكمة الفنانة ريم البارودى بتهمة سب وقذف الإعلامية ريهام سعيد.



وكانت القضية تحمل رقم 2131 لسنة 2021 حيث أقامت ريهام سعيد دعوى سب وقذف على الممثلة ريم البارودي وقامت بسبها في أحد برامج التلفزيونية.



وجاء في أوراق الدعوى التي تحمل رقم 2131 لسنة 2021، سب الممثلة ريم البارودي للإعلامية ريهام سعيد في أحد التسجيلات الصوتية، وكانت ريهام سعيد قد اقامت قضية جنح ضد ريم البارودي بتهمة السب والقذف وطعن في الأعراض، في وقت سابق، مستندة على تسجيل صوتي توجه لها فيه ألفاظ سُباب، مشيرة إلى أن المحامي الخاص بها اعترف بأن صوتها في التسجيل هو الذي تعرضت فيه الإعلامية ريهام سعيد للسب، رافضة أن تكون طريقة الخلاف بينها وبين أي إعلامية أو فنانة يكون بهذا الشكل، ويجب أن يكونوا قدوة للجمهور.

ونفت ريهام سعيد سابقا اتهامها بأنها تسعى وراء الأزمات، قائلة: أنا مش بتاعة مشاكل، رجاء خاص عشان خاطر أولادي، عمري ما اتخانقت مع حد، أنا بيتعملي مشاكل عشان ناس معينة اعترضت على 3 حلقات.. أنا باعتبر نفسي بقايا بني آدم بيلم نفسه ويعافر ويمثل إنه محصلش حاجة عشان أولاده، واللي بيقول إني بتاعة مشاكل بيضر أولادي وبيضرني في رزقي، وأنا معملتش حاجة طوال 20 سنة غير خدمة الناس، والحلقات المثيرة للجدل شايفاها نجاح مش مشاكل.