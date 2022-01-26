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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

"فتافيت الماس" في معرض الكتاب 2022

صدى البلد

يشارك كتاب "فتافيت الماس" للكاتبة نادية عبد الغفار الصادر عن دار ليان للنشر و التوزيع في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ٥٣ بالتجمع الخامس.

في حديث عن الكتاب أوضحت الكاتبة قائلة: "ممكن رسايل الكون تيجي لك على شكل كلمات، كلمات تحفر مكانها في القلب و تشكل الوجدان، و تكّون جزء من مخزونك و تراثك الشخصي جدًا و الحقيقي جدًا جداً، ووقت لما بيجي عليك الدور علشان تبعت انت كمان رسايل و لو لشخص واحد بتلاقيك بتطلع من تراثك اللي اتكون على مدار سنين و ده اللي حصل في كتاب "فتافيت الماس" هتلاقي سلسلة مقالات استوحيت عناوينها من أغاني محمد منير اللي وجداني اتشكل على كلماتها بصوته، مزجتها مع دراستي في العلوم الإنسانية فجاءت كلمات مُحرضة، ملونة بألوان الحب والحلم و الحرية ملونة بألوان الحياة".

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و لعل دراستها للنفس البشرية و حصولها على العديد من الشهادات  المعتمدة من الاتحاد الدولي للميتا كوتشينج و دبلومة في سيكولوچية تحقيق الذات من الجمعية الدولية للدلالات العصبية بالولايات المتحدة الامريكية قد ساعدها كثيرا في رحلة بحثها عن ذاتها في المقام الاول و يظهر ذلك جليًا في كتاباتها.

الجدير بالذكر ان كتاب "فتافيت الماس" يعد الكتاب الثاني للكاتبة بعد كتاب" أنا لك فأعدني إليك"

الولايات المتحدة الامريكية اغانى محمد منير فتافيت الماس نادية عبد الغفار دار ليان للنشر و التوزيع

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