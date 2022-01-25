سد النهضة والسودان والصومال .. أبرز موضوعات مباحثات وزير الخارجية مع المبعوث الأمريكي الخاص | صور

استقبل وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الثلاثاء، السفير ديفيد ساترفيلد المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الإفريقي، وذلك في إطار الجولة الحالية التي يقوم بها بالمنطقة.

وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكري هنأ المبعوث الأمريكي على توليه مؤخراً لمهام منصبه، والذي اطلعه على أهم ما دار خلال جولته الحالية في عدد من دول المنطقة.

وأكد وزير الخارجية أهمية التعامل مع الأمن والاستقرار بمنطقة القرن الإفريقي من واقع منظور شامل يضمن تسوية كافة القضايا التي تشهدها.

وأضاف المتحدث الرسمي أن ساترفيلد استعرض مجمل الأوضاع والقضايا في منطقة القرن الإفريقي، وعلى رأسها الأوضاع في السودان.

ومن جانبه، أوضح الوزير شكري أن مصر تحرص على تقديم كافة سُبُل الدعم للأشقاء في السودان الذي يُعد أمنه واستقراره جزءٌ لا يتجزأ من أمن واستقرار مصر والمنطقة، مضيفاً أن مصر تدعم في هذا السياق مبادرة الأمم المتحدة لتفعيل حوار بين مختلف الأطراف السودانية بهدف حلحلة الأزمة الراهنة.

كما أكد وزير الخارجية اهتمام مصر بالأوضاع في الصومال ودعمها لجهود تحقيق الأمن والاستقرار بها، مشيراً في هذا الصدد إلى استضافة القاهرة، اليوم وغداً، للخلوة الخاصة بمناقشة ترتيبات ما بعد 2021 في الصومال، وذلك بمشاركة الحكومة الصومالية والاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي؛ وهو الحدث الذي أعرب المبعوث الأمريكي عن تقديره لتنظيم مصر له.

واختتم المتحدث الرسمي تصريحاته بالإشارة إلى تناول اللقاء أيضاً لقضية سد النهضة الإثيوبي، حيث أكد الوزير شكري أهمية استئناف المفاوضات في أقرب وقت ممكن بهدف التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن وملزم قانوناً حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة يراعي مصالح الدول الثلاث، وذلك اتساقاً مع البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن في سبتمبر 2021.