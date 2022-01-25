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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

المقاولون يكثف جهوده للبحث عن مهاجم قبل نهاية الميركاتو الشتوى

المقاولون العرب والزمالك
المقاولون العرب والزمالك

يبحث نادي المقاولون العرب عن تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بمهاجم جديد قبل نهاية الميركاتو الشتوي الجاري.

جاء ذلك بناء على رغبة الجهاز الفني للفريق بقيادة محمد عودة، مما جعل مسؤولو المقاولون يكثفون جهودهم في الفترة الحالية قبل غلق الميركاتو الشتوي لتلبية احتياجات الفريق.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب تدريباته الأحد الماضي، على الملعب الفرعي لاستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

وعاد الفريق للتدريبات بعد راحة 24 ساعة عقب مباراة المقاولون العرب الأخيرة ضد الأهلي، فى الجولة الثالثة من عمر مسابقة كأس الرابطة، ويستعد المقاولون العرب لمواجهة الإسماعيلي، في الجولة المقبلة بكأس الرابطة الخميس المقبل. 

واشتمل المران الذي قاده محمد عودة المدير الفني، على وحدات بدنية، ثم بعض الجوانب الفنية والتدريبات بالكرة، وخضع حراس المرمى لتدريبات قوية تحت إشراف محمد يونس مدرب الحراس.

وعقد المدير الفني محاضرة بالفيديو قبل المران شرح فيها الأخطاء التي ارتكبها الفريق في مباراة الأهلي شارحا سبل تداركها المباريات المقبلة. 

ويواصل عدد من اللاعبين التأهيل لتجهيزهم بعد العودة من الإصابات، وشهد مران اليوم مشاركة محمود عزت المنضم حديثا من سموحة على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر.

نادي المقاولون العرب عثمان احمد عثمان محمد عودة الأهلى الاسماعيلي

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