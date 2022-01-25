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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى: 25 يناير كان وسيظل للأبد عيدا للشرطة المصرية

احمد موسى
احمد موسى

تقدم الإعلامي أحمد موسى، التهنئة إلى رجال الشرطة المصرية بمناسبة عيد الشرطة المصرية، مشيرا إلى أن الشرطة المصرية قدمت الغالي والنفيس ورفضت ترك بورسعيد المدينة الباسلة.

وأشار موسى، خلال تقديمه حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»: « 25 يناير كان وسيظل عيد للشرطة المصرية .. ولكن الخونة اختاروا اليوم لمحاولة التخريب ولكن سيظل 25 يناير عيدا للشرطة».

وأكد، أن القوات المسلحة والشرطة المصرية هما الأمن والأمان، مؤكدا ان ما حدث من الخونة في 25 يناير لم يكن ابدا للخير ولكن للتخريب والدمار.

وأوضح موسى ، أن الكثير من أبناء الشعب المصري دفعوا الثمن وكشفوا الارهابية وخرجوا في 30 يونيو.

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