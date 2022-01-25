المقاولون يفسخ التعاقد مع حسام حسن.. واللاعب يوقع لـ ايسترن كومباني

فسخ مسئولو المقاولون العرب، تعاقدهم مع حسام حسن مدافع الفريق الأول لكرة القدم، بالتراضي بين الطرفين، بعد استشارة الجهاز الفني للفريق بقيادة محمد عودة، ليوقع اللاعب عقود انضمامه إلى إيسترن كومباني.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب تدريباته ، على الملعب الفرعي لاستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

وكان المقاولون قد فسخ تعاقده مع حسام حسن وأسامة الرمضاني خلال يناير الجاري، فيما تعاقد مع صفقة وحيدة حتى الآن، بعد استعارة محمود عزت مدافع سموحة لمدة 6 أشهر.

وعاد الفريق للتدريبات بعد راحة 24 ساعة عقب مباراة المقاولون العرب الأخيرة ضد الأهلي، فى الجولة الثالثة من عمر مسابقة كأس الرابطة.



ويستعد المقاولون العرب لمواجهة الإسماعيلي، في الجولة المقبلة بكأس الرابطة الخميس المقبل.



واشتمل المران الذي قاده محمد عودة المدير الفني، على وحدات بدنية، ثم بعض الجوانب الفنية والتدريبات بالكرة، وخضع حراس المرمى لتدريبات قوية تحت إشراف محمد يونس مدرب الحراس.



وعقد المدير الفني محاضرة بالفيديو قبل المران شرح فيها الأخطاء التي ارتكبها الفريق في مباراة الأهلي شارحا سبل تداركها المباريات المقبلة.



ويواصل عدد من اللاعبين التأهيل لتجهيزهم بعد العودة من الإصابات، وشهد مران اليوم مشاركة محمود عزت المنضم حديثا من سموحة على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر.